柄本時生再婚「最美鼓手」佐藤穗奈美！　首曬同框：將不忘感動與初心

日本演藝圈再傳喜事！演員柄本時生與「極限少女」鼓手佐藤穗奈美於13日正式宣布結婚。兩人透過Instagram向外界報告喜訊，並以黑白合照展現甜蜜笑容，寫下：「雖然是關於我們的私事，但在此向各位報告，已於今日完成入籍。今後將不忘感動與初心，一起走下去。」

▲柄本時生和佐藤穗奈美13日登記結婚。（圖／翻攝自Instagram）

柄本時生出身演藝世家，是資深演員柄本明與角替和枝的次子，哥哥柄本佑同樣活躍於影壇，雖然是「星二代」，但他以紮實演技出演多部電影、劇集，被視為實力派演員。佐藤穗奈美則從樂團鼓手跨足戲劇界，2017 年以《黑皮手冊》作為女演員出道，之後陸續參演戲劇作品，兩人同為1989年生，今年36歲，這次皆為再婚。

▲柄本時生和佐藤穗奈美樂曬合照。（圖／翻攝自Instagram）



▲在宣布結婚的公告照中，可見還有代表兩人物品的電動和鼓棒。（圖／翻攝自Instagram）



兩人的緣分並非突然展開，柄本時生和佐藤穗奈美2023年先後為柄本時生家鄉友人創立的服飾品牌擔任模特兒，之後又在《錦糸町 Paradise～從澀谷一線之隔～》中合作，今年2月曾被傳出熱戀，5月更被目擊牽手約會，外界普遍認為兩人在相似年齡與經歷下，培養出穩定感情。

當時被拍到交往時，雙方事務所僅表示「私人部分交由本人決定」，未否認關係，而網路上也陸續出現民眾目擊的證言，因此在宣布結婚後獲得粉絲一片祝福。