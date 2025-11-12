曾組女團爆紅...女星離開台灣30多年　「滿頭白髮美國當農婦」近況曝光

記者蔡琛儀／台北報導

2025「臺北大巨蛋·民歌大團圓」將在22日重磅登場，今（12日）主辦單位中華音樂人交流協會號召芝麻（陳艾玲）與南方二重唱驚喜合體，組成「三重唱」重新詮釋經典名曲〈動不動就說愛我〉，以及邰肇玫、以〈秋蟬〉聞名的楊芳儀與徐曉菁、林佳蓉與許淑絹加入共同演唱〈就要揮別〉，八人首度同框的超豪華組合以二重唱、三重唱、輪唱等多層次方式，交織出震撼人心的美聲天堂。

▲許淑絹（左起）、林佳蓉、徐曉菁、楊芳儀、邰肇玫、芝麻（陳艾玲）、南方二重唱大南方閻宗玉、小南方林明樺將登上大巨蛋。（圖／記者周宸亘攝）

定居美國從事會計業的林佳蓉，為了此次演出專程返台，還向老闆請了一個月的長假，今天凌晨三點更爬起來遠端工作；同樣也移居美國的還有楊芳儀，她透露自己現在住紐澤西，樂當「農婦」，在家裡的地種種菜當自耕農，時不時還有鹿、狐狸、火雞等野生動物來串門子，生活過得相當愜意。

頂著一頭白髮的她表示：「在美國過慣了安逸的日子，突然再回來站上舞台演唱，一開始很難接受挑戰。當時不小心就答應了，現在已經慢慢剛剛有進入狀況。」也透露這次唱民歌大巨蛋演唱會，依然要放飛自我，堅持不染髮，讓夥伴徐曉菁開玩說：「到時候楊芳儀可能會勸我乾脆染白髮！」

▲邰肇玫十年前罹患子宮內膜癌，抗癌成功。（圖／記者周宸亘攝）

十年前抗癌成功的邰肇玫坦言醫生已經要她不用回診，曾罹患子宮內膜癌的她一次手術就治療成功，「癌細胞清的很乾淨，淋巴結也去掉很多，所以有時候血液會不通，手腳有時候會麻，不過有這些問題也可能是我年紀大了。」如今再出席演唱會表演，邰肇玫透露自己對於作息更加重視，她笑說：「我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好，心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」