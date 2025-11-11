網紅莫莉遭前助理背刺！控「假冒律師」威脅討錢　無奈捲詐騙案損失慘重

記者孟育民／台北報導

時尚網紅莫莉近日遭到前助理背叛，經紀人Henry發出聲明，向外界釐清狀況。經紀人指出，該名助理在職期間，曾以「莫莉私人助理」名義，向工作人員借用信用卡或請代墊匯款，甚至此行為未經團隊授權、不符請款規範，更導致莫莉的個人工作室在過程中遭遇詐騙，受到高額的金錢損害，事後已經報案處理，「若與他人有金錢往來，屬於個人行為，不代表莫莉或團隊。」

▲莫莉遭前助理背刺。（圖／莫莉IG）

莫莉和前助理已經結束合作關係，經紀人指稱雙方有金錢上的爭議，他曾以莫莉私人助理名義，向工作人員表示莫莉需要借用信用卡來支付費用、或請他人協助代墊匯款等。聲明中表示：「這些行為，並非出於工作團隊的指示，也與團隊運作的請款規則不符，更因此衍生一些誤會。由於團隊一直都有明確的請款規則，所有費用都需要事前確認才得以支付。基於避免後續還有其他的誤會，特別以此聲明表達。」

該名助理在離職後更多次以「律師」的名義私訊經紀人，主張未領取到加班費，最後提出一個高於本薪的加班費用，甚至說若未立即給付，他將把不利莫莉的訊息訴諸媒體。經紀人表示，已回覆願意核對資料結算，但對方並未提供完整資料，反而傳出不實內容，引發外界誤解，因此決定發出聲明一次說明清楚。

經紀人更指控，在對外聯繫部分，團隊也陸續接到反應，該名助理會以「莫莉團隊的名義」對外表達內容，但所傳遞的訊息，與團隊所要表達的原意有嚴重落差，某些語氣可能讓合作夥伴感到困惑，基於避免造成誤解，「因此希望大家以我們正式發布的訊息為準，如果曾因此感到不舒服的人，我們也深表歉意。」

最後，經紀人表示，團隊無意攻擊或傷害任何人，僅希望讓事件回歸事實，消除外界疑慮，並感謝各界與合作夥伴在此期間的理解與支持，也祝福前助理未來一切順利，「所有相關的紀錄、資料與文件，我們都已完整留存，若主管機關需要，我們也會依法提供。」