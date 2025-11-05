來台15年零緋聞！　陳勢安被爆熱戀小9歲混血模…MV上演激烈床戲

▲陳勢安（左）2018年和Sora（右）拍攝MV結緣，如今傳出交往中。（圖／華納提供）

圖文／鏡週刊

歌手陳勢安出道以來幾乎零緋聞，但近日卻被爆悄悄戀上小他9歲的混血女模Sora（林酉芯），兩人結緣早在2018年，當時Sora擔任他MV女主角，還有激烈床戲，後來他曾公開示愛「Sora是我的理想情人！」沒想到如今果真在一起。

陳勢安9月剛推出新歌〈無你的將來〉，除了是他的首支台語單曲，MV中的女主角只有手部入鏡，完全沒露臉，但仍有眼尖的網友發現，女主角應該就是Sora（林酉芯）本人。

合作床戲 遇見理想情人

▲陳勢安在IG上po出慶生照跟拍攝手機畫面的照片，出現的手被網友指稱疑似都是Sora。（圖／讀者提供）

有讀者提供多張Sora和陳勢安的社群照片，兩人從去年就開始密切互動，去年6月，陳勢安發出的慶生照和一個女生拿手機播放他歌曲的照片，疑似都是Sora的手，兩人也都在相同的木紋背景拍照，以及女生像是在男方家和行李箱合照等。

時間回到7年前，當時陳勢安推出新專輯《壞掉的我們》，首波主打歌〈壞掉的大人〉女主角就是由Sora出任，也是兩人首度挑戰床戲，一路拍了長達2分鐘，陳勢安後來受訪時，還曾高調表示，自己喜歡個性活潑的女生，沒有侷限一定要長髮或短髮，最重要的是「聊得來」，而Sora正好是他的「理想情人」。

▲陳勢安來台灣發展15年，一直沒有傳出過緋聞。（圖／鏡週刊提供）

陳勢安自馬來西亞來台發展15年，唱紅〈天后〉〈好愛好散〉〈勢在必行〉等代表作，去年5月，他宣稱自己已經單身好一陣子，覺得聊得來最重要，更不排除閃婚的可能，「以前我會預估幾歲要結婚，後來發現我一點也不在意何時結婚，反而覺得相處甜蜜、心裡有對方這樣就好，所以我猜如果有新聞應該就是閃婚。」

混血女模 窮到打掃抵債

▲Sora擁有荷蘭血統，今年32歲，在廣告模特圈中頗有資歷。

今年32歲的Sora有1/16的荷蘭血統，在念大學時，透過擔任導演的老師介紹，走入模特兒這行，畢業後因為接案不穩定，曾陷入窮到付不出8千元房租、靠著幫房東打掃抵債的窘境。她歷經好幾年試鏡當小模，到逐漸成為廠商愛用的模特兒，前幾年因為受疫情影響工作不穩定，還跟朋友投資開了複合式咖啡廳「在哪裡」，也投入寫劇本創作。

對於新戀情，陳勢安透過索尼音樂表示：「和她之前有合作拍攝MV〈壞掉的大人〉，之後鮮少聯繫。」

