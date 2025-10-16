「最強童顏」許路兒50歲近照曝光！ 養生秘訣公開

記者葉文正／台北報導

「地表最強童顏」許路兒 50 歲了！但臉蛋、膚質、體態依舊凍齡到不科學，讓網友直呼：「根本逆生長！」她的驚人狀態不只引爆台灣網路，連英國《每日郵報》、韓國版《VOGUE》都專文報導她的保養祕訣，封她為「地表最強不老女神」。

▲許路兒50歲真實外貌曝光。（圖／Farcent 法頌）

被問到如何維持零瑕疵狀態，她笑著透露：「湯其實很可怕，不易飽又熱量高，所以我晚餐一定不喝湯！」為了維持完美線條，她連無糖茶都不碰，只喝白開水，唯一例外就是每天早晨的一杯黑咖啡，「那是我唯一的儀式感。」

▲許路兒不喝茶。（圖／Farcent 法頌）

運動則是她每天的「續命公式」，一定做 50 下仰臥起坐與伏地挺身，不靠健身房也能在家練出緊實線條。「入門的女孩不用一次做完，分兩三輪比較不會受傷。」她強調運動時間也很關鍵：「我真的不建議睡前運動，會影響睡眠！我都是在晚餐前做完，吃東西前動一動，瘦身效果最好！」

▲許路兒接下代言。（圖／Farcent 法頌）

她的原則其實早有科學根據，先運動再吃飯，能更快啟動脂肪燃燒機制，也能讓胰島素更靈敏、熱量不容易囤積。許路兒笑說：「這是我維持體態最有效的小祕密，比花錢買保養品還實在！」

近來她受邀為 Farcent 法頌拍攝全新「髮肌SPA精油洗髮系列」廣告，以自然狀態現身鏡頭，完美詮釋「連頭皮都要逆齡」的理念。她坦言：「細節決定成敗！洗髮不只是例行公事，而是一種讓自己回到中心的儀式。」

法頌這次推出的「髮肌SPA精油洗髮系列」，以專業頭皮養護為核心，讓洗頭變成一場療癒時光。許路兒最愛的款式主打蓬鬆控油效果，蘊含深海藻與天然因子，洗完後頭皮清爽、髮根輕盈不塌，「那種淡淡香氣超療癒，洗頭的時候就像在做精油SPA，一下子就進入自己的MeTime。」若遇上染後或髮尾偏乾時，她則會改用含有平衡酵母與賦活胜肽的修護款，「能讓髮絲柔順卻不會太滋潤，頭頂依舊有空氣感。」而含珍稀復活草的強健配方，更能從髮根強化結構，讓頭皮長時間維持健康狀態。