Janet自爆凍卵秘密！　哈林「你把家務全都公告了」

記者葉文正／台北報導

哈林庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》邀來名主持人謝怡芬（Janet）、蔡逸帆、屠潔、劉傑中與超馬好手林義傑、作家雪兒等同上節目，這幾位常在國外旅行的名人被哈林戲稱為「過動兒類型」。而猶豫不決的Janet更不斷地在答題板塗改答案，還「自爆」台灣登記結婚是為了要凍卵等私密事，讓哈林笑稱「你把家務全都公告了！」

▲哈林庾澄慶（左）與Janet 。（圖／公視提供）

節目中出一道題目「西元2千年之前，在國外舉辦儀式婚禮，回國後不用登記，也同樣算是有效婚姻？」。哈林問Janet「你有回來登記？」，Janet娓娓道來自己有在台灣登記，也說「是為了要凍卵跟做試管嬰兒，因為這樣子在台灣好像是要登記、要有婚姻關係」，Janet掏心掏肺地自吐讓哈林聽了直說「這集錄完，Janet的身家、她的秘密我們都知道了！」，讓現場來賓都大笑。

▲哈林庾澄慶主持公視《哈！真相大白了》邀Janet （左起）、蔡逸帆、屠潔等人上節目。（圖／公視提供）

Janet先前在絕美的南極大陸與George結婚，但這題猶豫再三的她仍選了「X」，沒想到答案一公布竟然是「O」！節目專家、律師邱靖貽解釋，台灣在2008年之前採取的是有公開儀式就有效的「儀式婚」，但之後修法改為「登記婚」。

邱靖貽也提到，因為2008年之前儀式婚的婚姻，在夫妻面臨要離婚時，會有「結婚沒登記，但離婚一定要先辦結婚登記，才可以再辦離婚登記」的詭異現象，讓屠潔、雪兒等幾位年輕的來賓都張大眼，哈林聽了也笑說「這不會氣到極點了嗎？」，還表示「我已經很不喜歡對方了，我還要再跟他結一次婚、才能離婚」。