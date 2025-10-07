尪出軌表妹「火車便當激吻」　蘇晏霈當場落淚…抓姦不倫現場曝光

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》收視率節節高升，今晚將迎來觀眾最期待的「偷情修羅場」。正宮「樂樂」（蘇晏霈飾）親眼目睹丈夫江弘軒（吳政澔飾）與表妹蔡佩婕（程雅晨飾）熱吻，眾人怒火全面爆發，巴掌齊飛、紅酒潑灑，戲劇張力直逼巔峰。

▲《好運來》吳政澔與程雅晨的不倫婚外情被正宮蘇晏霈抓包。（圖／民視提供）

蘇晏霈表示，這場戲拍得讓她「身心俱疲」，直呼「真的很不舒服，心痛到說不出話。」由於拍攝鏡頭，情緒多次中斷，幸好有侯怡君、錦雯兩位前輩在旁給她滿滿支持，甚至握著她的手安撫情緒「那份力量讓我瞬間又能落淚。」

▲《好運來》吳政澔與程雅晨的不倫婚外情被正宮蘇晏霈抓包。（圖／民視提供）

而蘇晏霈連拍多日重頭戲，哭到眼睛又紅又腫，還在外景不慎倒車撞樹，維修費直逼六位數，但仍樂觀笑說「花錢消災，希望收視率再創高峰！」至於吳政澔這回則成了全場「出氣包」，他笑說「那場戲幾乎是被全劇組圍毆，每個人進來都要揍我，全身肌肉都繃緊，隔天超痠痛！」

▲《好運來》吳政澔與程雅晨的不倫婚外情被正宮蘇晏霈抓包。（圖／民視提供）

吳政澔透露飾演媽媽的錦雯太入戲，直呼「她打到手都痛、肌肉還拉傷」，侯怡君則是潑紅酒在他臉上，讓他自嘲「像被補湯洗臉一樣！」他打趣說「演反派果然下場不太好，被打到最後還在想，下個換誰揍我？」

▲《好運來》吳政澔與程雅晨的不倫婚外情被正宮蘇晏霈抓包。（圖／民視提供）

首次在民視挑戰小三角色的程雅晨，壓力爆棚到瘦了一圈，她坦言「看到劇本就開始焦慮，拍的前幾天幾乎吃不下飯。」為呈現角色的慌亂與愧疚，她幾乎夜夜失眠「導演還提醒我不要太瘦，怕觀眾看了會更想揍我！」

▲《好運來》吳政澔與程雅晨的不倫婚外情被正宮蘇晏霈抓包。（圖／民視提供）

程雅晨回憶印象最深的是與錦雯的對戲「她在戲裡真的打了我四個巴掌，當下我完全沒預料會這麼有感受，因為錦雯姐私底下常教我表演的小撇步，還送我耳環和飾品，說我是她乾女兒。」因此當錦雯演出心痛打人時，她也瞬間感受到那份真情「我真的很心疼她，也心疼自己，兩人哭得一塌糊塗。」

▲《好運來》吳政澔與程雅晨的不倫婚外情被正宮蘇晏霈抓包。（圖／民視提供）

至於與吳政澔的「親密戲」，程雅晨也大方分享「那場我們其實討論了很久，想找到既安全又真實的方式。我還開玩笑說，這應該是我和他最後一場親密戲，要拍就要拍好！」她笑說「他讓我覺得很安心，所以我們討論出一個既不會穿幫、安全褲也不曝光，但看起來更火辣的走位。」她笑著補充「能有這樣的搭檔，真的讓我第一次演親密戲比較不怕！」

▲《好運來》吳政澔與程雅晨的不倫婚外情被正宮蘇晏霈抓包。（圖／民視提供）