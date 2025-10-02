楊宗緯舞台重摔斷六肋骨　傷後首露面曝自己「還不能躺」

記者葉文正／台北報導

楊宗緯8月23日在演唱會上不慎從2公尺舞台上跌落，造成右手骨裂、六根肋骨斷裂，第一時間白冰冰打電話關心他，今天正逢民視《超級冰冰Show》錄影，楊宗緯也特別到棚裡探班，白冰冰也關心他的傷勢，楊宗緯透露恢復狀況很好：「我在9月20日已經復工。只是現在還不能躺著睡。」

▲楊宗緯(中)特地帶花探班白冰冰，左為揚帆。（圖／長興影視）

白冰冰與楊宗緣的緣份緣自他剛出道時，曾經短暫帶過他，「他剛出道時是一個人闖盪，那時候我不是他的經紀人，就像媽媽一樣，給他一些建議。沒想到他這個孩子就記住，現在他是我的鄰居。」楊宗緯受傷時，白冰冰也第一時打電話給他，關心他的傷勢。

▲兩人已十多年交情。（圖／長興影視）

楊宗緯摔下舞台時，是右手著地，因此右手撐地板的地方骨裂，肋骨斷了6根，前面4根、後面2根，因此他現在還不能躺著睡覺，現在只能側睡。楊宗緯受傷後家人很擔心，他為了讓爸媽放心，特別回來，白冰冰說：「楊宗緯很孝順，我知道他這兩天有回來，我剛好有錄影，他就來看看我。我還邀請他明天帶爸媽來我家吃飯。」

▲楊宗緯現身探班。（圖／長興影視）

楊宗緯特別帶著限量版的哭娃玩偶花束送給白冰冰，在大家盛情邀約下，他還開口唱了白冰冰的〈阿娜答〉和陽帆的〈愛情列車長〉，讓白冰冰和陽帆受寵若驚，笑得很開心。

白冰冰看到楊宗緯很開心，身為乾媽的她也忍不住幫乾兒子徵婚，「我最擔心的就是這個，我希望他趕快生一個小楊宗緯，相信楊媽媽也很關心這件事。」楊宗緯要離開前，白冰冰又再次叮嚀他，「要保重身體，身體健康最重要。」