淡出演藝圈20年！53歲王百瑜曝東京擁3房收租　重返演藝圈自嘲：當新人

記者蕭采薇／台北報導

17歲拍廣告、26歲開始戲劇演出的王百瑜，淡出演藝圈20年， 近日她加入伊林娛樂，重返演藝圈。王百瑜暫別螢光幕期間，竟對房地產有興趣，2013年在日本東京購置3間房產，早已是名符其實的「包租婆」，衣食無虞的她， 因注重保養，53歲的身材皮膚都保持極佳，對於再次接觸演藝工作，她表示，「還是有點小緊張，畢竟已20年沒拍戲，演藝生態大不同，我現把自己當新人，接受全新的挑戰。」

▲美魔女王百瑜非常重視保養。（圖／伊林娛樂提供）

王百瑜雖不在幕前，仍堅持運動和飲食管理，165公分體重維持在50~52公斤之間，她說，父母年輕時都在日系保養品牌工作，耳濡目染之下，她自小就著重保養，淡出演藝圈期間，還考取丙級美容證照。飲食方面一日兩餐，除聚會吃大餐外，平時飲食清淡，起床先喝茶消水腫，早餐水果、優格、麥片，每日都吃花椰菜、高麗菜，晚餐如有聚餐，就不忌口，有時想吃消夜，只選擇簡單的食物，以優格、燙青菜為主，盡量不熬夜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王百瑜雖不在幕前演出，身材體態仍保持的很好。（圖／伊林娛樂提供）

王百瑜因愛吃美食，也考取丙級廚師證照，「自己煮的話，食材可以更豐富。」她常與好友及美食部落客探訪各地美食，社群上分享米其林餐廳美食等，但她考量到年齡身體代謝變慢，幾乎天天到健身房報到，「必須讓自己流汗。」

▲王百瑜幾乎每天到健身房報到。（圖／伊林娛樂提供）

此外，也搭配三溫暖、按摩，維持體態線條。前陣子在健身房附近買飲料，被20幾歲的路人小鮮肉誇讚漂亮，還問她能不能加Line？她笑稱，「現在這個年紀在路上被搭訕，除了跟年輕時一樣有被驚嚇的感覺，心中還多了感謝。」

▲王百瑜在東京淺草寺穿和服體驗。（圖／伊林娛樂提供）

她說，當年覺得買房產是最妥當的投資，總喜歡盯著電腦研究，甚至長針眼、發高燒都還不想休息，「到日本看房，別人一天看5到7間，我就去看10幾間房。」因為有興趣，去年開始，她還在地政事務所當志工，「不僅能幫助別人，自己也可以學習地政相關事務。」是否曾被民眾認出是演員？她笑說，「沒有耶，但意外收穫是常被誇讚漂亮。」

▲王百瑜到101看偶像GD展覽。（圖／伊林娛樂提供）

平時除美食，她也喜歡四處旅遊，近日開始學日文，從50音學起，另從未追星的她，偶像是GD權志龍，會跟著粉絲們看展、搶GD演唱會票。她說，女兒今年28歲，6月去英國追星看演唱會，母女追星偶像不同，「之前女兒說她可以找高手幫我搶GD演唱會票，結果這次演唱會是用抽選，倒是不用她幫忙。」