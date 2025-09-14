BL劇CP見面會當場嘴對嘴親了！成晞「下跪求婚」王君豪…畫面閃爆

記者黃庠棻／台北報導

台日合資BL劇《秘密關係Secret Lover》上線逾一個月人氣直線飆升，本周將迎接精彩大結局，高人氣「拓晞CP」成晞與王君豪今（14）日搶先合體放閃，舉辦首場見面會，兩人獻唱6首歌，浪漫共舞，更重現劇中甜蜜經典場面，又親又抱，加上延伸紅舞台猶如婚禮現場，粉絲尖叫聲不斷。

▲《秘密關係Secret Lover》成晞、王君豪舉辦見面會。（圖／《秘密關係》製作單位）

「《秘密關係 Secret Lover》Fanmeeting In Taipei」今吸引上百位粉絲力挺，成晞與王君豪一開場就以制服LOOOK出場，彷彿回到劇中青澀校園時光，兩人牽手獻唱片頭曲〈青春盛開的浪漫〉，時不時眼神交流超有電。《秘密關係 Secret Lover》上線後在海內外都掀起熱潮，首集中、英字幕版累積觀看已逼近300萬，今天也有粉絲從日本、新加坡、越南遠道而來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《秘密關係Secret Lover》成晞、王君豪舉辦見面會。（圖／《秘密關係》製作單位）

王君豪透露爸媽今天會來支持，但因為他們沒看過劇，打趣「等等可以拍一下他們的表情！」成晞聽聞君豪爸媽會到，坦言有點緊張，因為兩人很多親密互動，不知道會不會嚇到對方家長。他分享自己有和爸爸一起追劇，父子同看親密戲也不尷尬「他還說阿拓很壞，一直弄人家，也很好奇床戲怎麼拍！」

▲《秘密關係Secret Lover》成晞、王君豪舉辦見面會。（圖／《秘密關係》製作單位）

「拓晞CP」今展現默契共舞成果，成晞從背後擁抱王君豪，邊跳邊合唱超浪漫，成晞透露兩人練了5天，王君豪都會傳授表演經驗「他教舞會變成另一種樣子，比較認真嚴肅，會告訴我剛剛哪邊有錯。」兩人關係和戲中相比瞬間「攻受交換」。

▲《秘密關係Secret Lover》成晞、王君豪舉辦見面會。（圖／《秘密關係》製作單位）

近期兩人都黏TT，面對宣傳將接近尾聲，成晞感性表示有點感傷「我會懷念他在的時候，氛圍都很好。」王君豪則打趣回「我會懷念他的腿，因為我採訪的時候都會摸他的腿！」笑翻全場。其實兩人私下親密互動已成日常，成晞說過自己「奶頭敏感」，彩排時王君豪就頻頻「出手」偷襲，逗到成晞一直閃躲，他說「因為我看成晞有點緊張，讓他不要緊張。」

▲《秘密關係Secret Lover》成晞、王君豪舉辦見面會。（圖／《秘密關係》製作單位）

在遊戲環節，成晞、王君豪要隨機抽數字指定部位碰觸，結果立刻抽到「嘴唇」和「嘴角」，大方玩親親，一秒引爆高潮；重現劇中經典場面時，「拓晞CP」更在小沙發上一下壓制一下跨坐，現場火熱到不行，見面會最後更送上戒指求婚，深情互吻。

▲《秘密關係Secret Lover》成晞、王君豪舉辦見面會。（圖／《秘密關係》製作單位）

《秘密關係》改編自日本漫畫家KOMEOKA SIG的人氣BL作品《怎麼可能高潮了就結束！》，目前共播出9集，從小一起長大的俊晞（王君豪飾）、阿拓（成晞飾）經歷分手到重新和好，兩人將向阿拓家人告白，甜蜜戀情能否被拓哥接納？精彩大結局令人期待。

▲《秘密關係Secret Lover》成晞、王君豪舉辦見面會。（圖／《秘密關係》製作單位）

為感謝廣大觀眾支持，《秘密關係 Secret Lover》將推出戲劇寫真書與週邊商品，預購可上台灣角川官網，完整資訊請參考官方IG；萬眾矚目的大結局16日（二）晚間7點在GTV DRAMA 八大劇樂部的YouTube頻道播映。

▲《秘密關係Secret Lover》成晞、王君豪舉辦見面會。（圖／《秘密關係》製作單位）