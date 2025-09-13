胡文英辦簽證遭詐1.4萬！　苦嘆：台灣淪詐騙天堂

記者王靖淳／綜合報導

58歲女星胡文英今（13）日晚間無預警地透過臉書發文，並以「我被詐騙騙了」為題，揭露自己辦澳洲簽證遭詐騙1.4萬的經歷，同時也在文末感嘆：「台灣真的已經淪落為詐騙天堂，防不勝防，太可怕了。」

▲胡文英。（圖／翻攝自Facebook／美魔女胡文英）

胡文英透露最近在網路上辦澳洲簽證，並直接點擊出現在第一頁的澳洲簽證網站，沒想到，這竟是一場精心設計的騙局。她表示自己在網站上，不疑有他地填寫姓名、信用卡號及護照號碼等個資，直到兩小時後收到電子郵件，發現被收了14750台幣，這才驚覺自己落入詐騙陷阱，因此當下立刻聯繫信用卡公司，並前往警局報案。

胡文英表示，「我看到填寫資料上面有個勾選是五萬美金」，換算下來高達150萬台幣。她警告，民眾若是一個不注意，「如果不小心勾上去立馬150萬台幣會消失無蹤。」她認為這就是詐騙集團利用人性心理，看準民眾在規劃出國旅遊時，心情愉悅而疏於防備的弱點，藉此騙錢。

▲胡文英辦簽證被詐騙。（圖／翻攝自Facebook／美魔女胡文英）

胡文英也坦言，這是自己第一次遇到簽證被詐騙，並痛斥現在的詐騙集團太逼真，讓人無法發現，加上這些網站，又時常出現在搜尋引擎首頁，導致民眾很難不被騙。對於自己這次的受騙經歷，胡文英也在文末感嘆：「台灣真的已經淪落為詐騙天堂，防不勝防，太可怕了。」