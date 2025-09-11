羅志祥凌晨5點突接失智母來電「記得吃飯」　他驚醒：謝謝媽媽神救援

記者蔡宜芳／綜合報導

男星羅志祥在今年3月公開母親罹患阿茲海默症的消息，並表示接下來自己會替媽媽記住所有回憶。不過，他11日透露，母親雖然患失智症，卻有忘不掉的習慣，也因此讓他沒有對朋友失約。

▲羅志祥和媽媽的感情相當好。（圖／翻攝自Facebook／羅志祥 SHOW）

羅志祥透露，自己因為在早上5點20分要出門打球，所以設好鬧鐘要在4點40分起床，結果鬧鐘響過後，他竟在不知情的情況下關掉，繼續熟睡。就在此時，媽媽打電話來說：「喂，阿祥啊，5點囉，等等要記得吃飯喔，還要多喝水內。」羅志祥當下還糊裡糊塗地回答：「媽，現在早上內。」媽媽立刻驚覺自己時間搞錯，急忙道歉讓他繼續睡。結果，羅志祥這才發現自己差點睡過頭。

▲羅志祥因接到媽媽的電話才發現差點睡過頭。（圖／翻攝自Facebook／羅志祥 SHOW）

羅志祥說，媽媽可能因為在房內，所以分不清白天和黑夜，「媽媽有時候就會時間錯亂，以為已經快要晚上6點了，媽媽就會打電話給我說要記得吃飯喔。」他透露，互相打電話提醒吃飯是從自己兒時就有的習慣，「所以這習慣就算媽媽現在是阿茲海默症患者，也不會忘記。謝謝媽媽的神救援啊！」

此前，羅志祥坦言原本不想對外公開母親罹病一事，但因為近年來有越來越多朋友發現媽媽的異狀，才決定一次說清楚，唯一心願就是希望媽媽身體健康、開開心心地活著就好。