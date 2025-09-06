ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
虞書欣再爆霸凌6惡行！
亞洲「國家購買力」排行出爐！
夏和熙在台南突掛急診！
夏和熙擁三房市價破億　壓力山大在台南突掛急診

記者葉文正／台北報導

藝人夏和熙今（6日）舉辦二手衣慈善義賣活動，邀來同門師兄「毛弟」邱宇辰擔任特別嘉賓，夏和熙也透露今天義賣的服飾原價超過百萬，這次以親民價格售出，並會將所得捐給公益機構，他並透露目前擁三房產，房貸很重，市值估有破億。

▲▼夏和熙(右)邀請邱宇辰(左)擔任嘉賓一同參與從熙開始-慈善二手衣義賣活動。（圖／記者李毓康攝）

▲夏和熙(右)邀請邱宇辰(左)擔任嘉賓一同參與從熙開始-慈善二手衣義賣活動。（圖／記者李毓康攝）

夏和熙手握三間房都在雙北地區，市價粗估破億，他也直呼房貸很重，要很努力賺錢，上禮拜他到台南出外景還突然送急診，今天透露是因為出外景前沒睡什麼覺，加上當地天氣太熱，出現熱中暑加上急性腸胃炎症狀，才會快去掛急診，幸好休息打點滴後就好了很多。

▲▼夏和熙 / 從熙開始-慈善二手衣義賣活動。（圖／記者李毓康攝）

▲夏和熙 越來越苗條。（圖／記者李毓康攝）

夏和熙過去曾在網路上做過義賣，這次是第一次舉辦實體形式，他坦言自己是個「愛買族」，家裡囤放的衣服已經超過上百件，這次拿出義賣的服飾大多是名牌，還有原價5萬多的衣服，民眾只要花2、3千就能帶回家，夏和熙也說粉絲很喜歡他買的包包，為了粉絲們他這次也拿將近10個包包出來義賣。

▲▼夏和熙(右)邀請邱宇辰(左)擔任嘉賓一同參與從熙開始-慈善二手衣義賣活動。（圖／記者李毓康攝）

▲師兄弟感情不錯。（圖／記者李毓康攝）

邱宇辰也特別為了今天捐出打歌服做義賣，夏和熙還笑說自己本來想拿他汽車鑰匙，但想說太狠了，邱宇辰則吐槽：「我才拿你的柏金包咧！」兩人互動有趣。

夏和熙投資百萬經營服飾品牌已有1年，透露目前收益持平，雖然還沒有實體店面，但預計會做快閃店。而他平常也會做投資，目前除了自住與孝親房外還有一間是租給別人當包租公的，「就是把錢規劃在一個安全的狀態下，畢竟放在我的帳戶是不安全的（會花掉），買房地產就是讓自己有理財觀念。」

邱宇辰經營潮牌第一年營業額就破千萬，如今品牌剛滿一年，他也感謝粉絲們的支持，會繼續用心經營，而前陣子他演出大愛戲劇《我們六個》受到關注，而面對網路上正反評論，邱宇辰樂觀表示：「一部作品本來就有人喜歡或不喜歡，會虛心接受大家指教。」

至於好友粿粿與范姜彥豐3年婚姻疑似生變，邱宇辰則說因為自己非當事人，他沒辦法給予回答，僅說：「一切ok」。女星江祖平最近指控三立副總兒子龔益霆性侵，兩人都說自己不是當事人，不方便回答，一切交由司法，夏和熙補充：「如果真的有錯就得接受法律懲處。」

夏和熙

2分鐘前0

沈玉琳親揭「骨髓檢測報告結果」　他曬私下對話：你一定要好好的

25分鐘前0

直擊／蔡依林被抓包「晚上10點還沒睡」　露面揭熬夜下場：不漂亮了

34分鐘前0

《幻像戀歌》韓銀城驚喜宣布結婚！　愛情長跑「準備婚禮更加堅定」

50分鐘前65

直擊／蔡依林絕美突襲信義區街頭！　唱到忘詞害羞掩面：不是我問題

54分鐘前124

吳婉君疑聲援江祖平「沒有同意就是性侵」！　50字發文網讚爆

1小時前30

天王胡瓜到日本被機器人吃豆腐　到三菱重工還被當實習生

1小時前10

育4子又失業！「世紀渣男」港星找到新工作　喜曬新家兒子有書桌了

1小時前50

虞書欣再爆霸凌6惡行！女星痛訴：她們殺了我無數次　揭圈內噤聲黑幕

1小時前0

夏和熙擁三房市價破億　壓力山大在台南突掛急診

1小時前55

美軍前印太副司令也追《零日攻擊》！　曝Siri拒答台灣問題：高度有感

