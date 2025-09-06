夏和熙擁三房市價破億　壓力山大在台南突掛急診

記者葉文正／台北報導

藝人夏和熙今（6日）舉辦二手衣慈善義賣活動，邀來同門師兄「毛弟」邱宇辰擔任特別嘉賓，夏和熙也透露今天義賣的服飾原價超過百萬，這次以親民價格售出，並會將所得捐給公益機構，他並透露目前擁三房產，房貸很重，市值估有破億。

▲夏和熙(右)邀請邱宇辰(左)擔任嘉賓一同參與從熙開始-慈善二手衣義賣活動。（圖／記者李毓康攝）

夏和熙手握三間房都在雙北地區，市價粗估破億，他也直呼房貸很重，要很努力賺錢，上禮拜他到台南出外景還突然送急診，今天透露是因為出外景前沒睡什麼覺，加上當地天氣太熱，出現熱中暑加上急性腸胃炎症狀，才會快去掛急診，幸好休息打點滴後就好了很多。

▲夏和熙 越來越苗條。（圖／記者李毓康攝）

夏和熙過去曾在網路上做過義賣，這次是第一次舉辦實體形式，他坦言自己是個「愛買族」，家裡囤放的衣服已經超過上百件，這次拿出義賣的服飾大多是名牌，還有原價5萬多的衣服，民眾只要花2、3千就能帶回家，夏和熙也說粉絲很喜歡他買的包包，為了粉絲們他這次也拿將近10個包包出來義賣。

▲師兄弟感情不錯。（圖／記者李毓康攝）

邱宇辰也特別為了今天捐出打歌服做義賣，夏和熙還笑說自己本來想拿他汽車鑰匙，但想說太狠了，邱宇辰則吐槽：「我才拿你的柏金包咧！」兩人互動有趣。

夏和熙投資百萬經營服飾品牌已有1年，透露目前收益持平，雖然還沒有實體店面，但預計會做快閃店。而他平常也會做投資，目前除了自住與孝親房外還有一間是租給別人當包租公的，「就是把錢規劃在一個安全的狀態下，畢竟放在我的帳戶是不安全的（會花掉），買房地產就是讓自己有理財觀念。」

邱宇辰經營潮牌第一年營業額就破千萬，如今品牌剛滿一年，他也感謝粉絲們的支持，會繼續用心經營，而前陣子他演出大愛戲劇《我們六個》受到關注，而面對網路上正反評論，邱宇辰樂觀表示：「一部作品本來就有人喜歡或不喜歡，會虛心接受大家指教。」

至於好友粿粿與范姜彥豐3年婚姻疑似生變，邱宇辰則說因為自己非當事人，他沒辦法給予回答，僅說：「一切ok」。女星江祖平最近指控三立副總兒子龔益霆性侵，兩人都說自己不是當事人，不方便回答，一切交由司法，夏和熙補充：「如果真的有錯就得接受法律懲處。」