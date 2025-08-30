《嗨！營業中》第六季無預警開拍！ 鬼鬼抗議不能臨時上廁所

記者葉文正／台北報導

好看娛樂人氣實境節目《嗨！營業中》第六季無預警開拍！令人驚喜的是，原始班底姚元浩、吳映潔（鬼鬼）與莎莎三人，再度以輕便休閒裝現身，準備錄製全新ㄧ季。

▲莎莎(右)與鬼鬼。（圖／好看娛樂）

製作單位為拍攝順利進行，要求三人逐一宣示。姚元浩率先被要求「開錄前不能急著想衝進錄影現場」，讓莎莎和鬼鬼笑翻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲節目無預警開錄。（圖／好看娛樂）

接著輪到吳映潔，她被要求不得在開錄時臨時喊上廁所，讓她立刻抗議：「這個怎麼可能控制！」一旁的莎莎立刻補刀：「難道你要她尿褲子嗎？」吳映潔也不甘示弱回嗆：「我又沒有穿包大人！」隨後她還被叮嚀「不要沒聽完別人說話就打斷」，但鬼鬼反駁：「這就是我的風格啊！」笑翻全場。

至於莎莎，則被要求「不當小孬孬、要有話直說」。她當場嗆聲：「電視在拍，怎麼可能什麼都直說！」還被提醒「別再請合夥人（製作單位）結帳買零食卻沒吃完」。莎莎立刻反駁：「那是郭泓志，不是我！」。

有趣的是，三人最後反將製作組一軍，要求製作單位也得宣示「不要在我們上廁所時就喊開拍，不要一直催，結果到了現場又要等！」開拍前雙方的趣味嗆聲，展開了精彩熱鬧《嗨！營業中》第六季的序曲。

另一支猜測任務地點的影片則曝光許多拍攝地的漂亮照片，到底神祕錄影行程在哪裡展開，令人相當期待。