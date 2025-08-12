2年前未發現罹食道癌…方文琳拍戲喝酒來真的！白冰冰帶高粱現身

記者黃庠棻／台北報導

三立台劇《天知道》大牌雲集，製作人白冰冰找來方文琳、呂雪鳳在劇中飾演自己的姊妹淘，本周一場三姊妹談心的戲，白冰冰神來一筆，無劇本演出，她笑說「裡面的故事，都是我們現場編的，劇本完全沒寫。」

▲白冰冰自製自演《天知道》，找來方文琳、呂雪鳳飾演姊妹淘。（圖／三立提供）

白冰冰自製自演三立《天知道》，一開始就相中方文琳和呂雪鳳來演自己的姊妹淘，在劇本中也會加入兩人的特色。一場三姊妹在餐廳「Women’s Talk」的戲，本來只是簡單的吃飯聊天，白冰冰臨時加戲，還帶來自己珍藏的高粱酒。

2年前拍攝當時，方文琳還未發現自己罹患食道癌，因此3人拍戲喝酒來真的，在微醺狀態下，反而讓戲劇效果更好，白冰冰笑說「我的新歌〈喝酒講酒話〉就是因為這場戲給我的靈感，寫出來的。」

▲白冰冰自製自演《天知道》，找來方文琳、呂雪鳳飾演姊妹淘。（圖／三立提供）

在拍攝時，在沒劇本的情況下，3人要聊心事，白冰冰希望方文琳唱歌，但對方近來顯少在螢幕前唱歌，若真的有演出，求好心切的她也是要練習到狀況ok才開金口。在排練時，白冰冰慫勇方文琳試唱看看，喝了酒心情放鬆的她唱了自己的拿手歌〈情深緣淺〉，白冰冰趕快擺手暗示攝影師偷錄，結果效果特別好，大家才能看到方文琳唱歌的畫面。

而呂雪鳳也不遑多讓，出身歌仔戲世家的她3歲就上戲台唱歌，也把自己現編的劇情以歌仔戲唱出來，唱出自己的弟弟小時候，送給別人養，讓媽媽從此看不到兒子。而實際生活中呂雪鳳2個哥哥都因生病早夭，是媽媽最大的遺憾，歌聲中也可以聽到她過去的滄桑。

▲白冰冰自製自演《天知道》，找來方文琳、呂雪鳳飾演姊妹淘。（圖／三立提供）

最後，白冰冰編的故事也很坎坷，年輕時家裡很窮，只能做水泥工賺錢，但兒子卻因意外腳受傷不能走，老公只好去美國做工，賺到錢後帶著兒子去美國治病。後來她存夠去美國的錢，想飛到美國給老公驚喜，卻意外發現老公重婚，難過的她只好回台灣選里長，當玄天上帝廟的志工，靠著忙碌來忘掉傷痛，跟她目前的生活某部分也很貼切，靠著工作和朋友來忘掉失去女兒的痛苦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。