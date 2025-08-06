曾敬驊新片《我家的事》香港突遭禁！放映全取消　片商證實：用字無法通過電檢

記者蕭采薇／台北報導

台片《我家的事》找來曾敬驊、藍葦華、高伊玲與黃珮琪演出，不僅奪下紐約亞洲影展「最佳劇情片獎」，四位主演也在大阪亞洲影展，同時榮獲「藥師真珠獎」肯定。不過電影原本預計登陸香港「夏日國際電影節」，兩場次全部完售，主辦單位卻突然表示電影「未能符合修改要求」取消放映。

▲曾敬驊新片《我家的事》在國際影展獲獎無數，卻在香港遭到禁播。（圖／牽猴子提供）

香港「夏日國際電影節」5日突然發公告宣布，《我家的事》「未能符合電影、報刊及物品管理辦事處的修改要求」而取消放映，原本導演潘客印已經受邀出席映後，如今主辦已承諾全面取消，並將著手退票事宜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

香港自2019年起，言論自由不斷限縮，而2021年修訂的《電影檢查條例》，更明定「檢查員在評審電影時，必須從國家安全角度作出考量，如影片相當可能構成危害國家安全的罪行等，將拒絕影片公映。」近幾年已有多部台灣電影在香港被禁止上映。

▲《我家的事》在北影播映時，獲得觀眾滿堂彩，（左起）藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪、朱羿銘、姚淳耀。。（圖／牽猴子提供）

《我家的事》以台灣家庭為題材，講述看似平凡的一家四口，家人間的牽絆及矛盾，和化不開的思念與親情。據悉，影展方公佈得突然，而被禁止的原因，是因為電影中出現「民國」二字，因此無法過審。

▲同是宜蘭出身的曾敬驊、藍葦華首度在大銀幕合作演出《我家的事》，聯手呈現虐心父子情。（圖／牽猴子提供）

對此《我家的事》片商「牽猴子」表示：《我家的事》因畫面用字無法通過電檢，片方為保持作品完整性無法配合修改，故取消香港夏日國際電影節放映。」導演潘客印也發文表示：「此次放映取消的原因跟演員無關。」而台灣上映，理所當然不受影響，將於9月12日與全台觀眾見面。