吳宗憲又要當阿公？ 鬆口鹿希派與盧鼎惠婚期　跟兒子緊急開會

記者葉文正／台北報導

綜藝天王吳宗憲(憲哥)去年曬出一張和兒子鹿希派以及其女友盧鼎惠合照，公開了兒子的新戀情，小倆口交往至今兩年。今被媒體披露小倆口約會，只見盧鼎惠腳踩平底鞋，相較以前臉蛋和身形明顯大一號，推測吳宗憲可能又要當阿公，憲哥今天也鬆口表示：「他們要結婚隨時都可以。」證明小倆口婚期不遠。

▲盧鼎惠是校花等級的美女。（圖／翻攝盧鼎惠IG）

有報導盧鼎惠最近飄孕味，有別之前被拍到纖細好身材和與瘦削臉蛋，最近看來身材明顯有別於之前仙氣飄飄，手臂和雙腿也增添肉感，上圍也看得出豐滿不少，被認為已經孕味十足。

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▲盧鼎惠被拍到身體變豐滿。（圖／翻攝盧鼎惠IG）

但憲哥一早就找鹿希派開會，商討經紀部門事務，但憲哥也鬆口：「他們兩個要結婚的話，隨時都可以呀，OK的。」並採開明態度：「結婚這個事情，就是要自由開放，但是最重要還是隨緣啦，目前一切都很好，以事業為重，其他不太重要。」

▲吳宗憲(前)一早就找鹿希派(後)開會。（圖／翻攝盧鼎惠IG）

至於未來媳婦盧鼎惠是否已經有孕在身？憲哥也表示：「但是我可以證實，只是生活幸福快樂，兩個人就在我面前，現在。只是肉肉的，沒有懷孕，別亂講啦。」

鹿希派經紀人也回應：「我們想簡單澄清目前真的沒有懷孕喔。」至於是否會閃婚？經紀人則表示：「私生活部分，我們一向尊重藝人個人的選擇與空間，也希望外界能給予理解與體諒，謝謝關心。」