孫綻重返成功嶺當兵！遭剃髮「猙獰皺眉」意外成亮點　網友：真的會痛

記者孟育民／台北報導

全台首創軍旅實境綜藝節目《九條好漢在一班》上周六（2日）熱血開播，立刻引爆網路話題，收視開出亮眼成績，全體平均收視達0.87，其中最高點飆至1.13，落在最具「軍味」的剃頭橋段，孫綻在鏡頭前痛到皺眉、哀號連連，成功登上「本集最強表情包」寶座！

▲▼孫綻剃頭喊痛成表情包。（圖／台視提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《九條好漢在一班》真實記錄九位藝人進駐成功嶺，從集合報到、剃頭、領裝備，到進入寢室，還原新兵入伍首日的完整流程，尤其「剃髮橋段」話題十足，特別找來藝人王彩樺、百白驚喜化身「剃髮特派髮婆」，氣氛歡樂又搞笑，剛還在笑的星兵下一秒就頭皮發麻加上痛到崩潰，讓許多觀眾邊看邊狂笑忍不住：「其實會痛欸！真髮婆新訓要嚕幾百顆頭，超痛」、「居然真剃頭髮耶」、「是全部真的剃」、「一定不捨頭髮」、「各位的後腦勺看起來有點慘」、「還好真正的髮婆會來做最後整理」。





▲《九條好漢在一班》一切來真的。（圖／台視提供）

而星兵孫綻開心表示：「感謝觀眾對節目的支持喜愛，這是所有人的努力和用心，看完第一集後那股滿滿的熱血與感動再次湧上心頭！」， 更笑說：「我現在還是可以再請髮婆幫我開一條高速公路的！大家也可以來準備收視新高的許願囉！」