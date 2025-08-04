蔡佩軒婚禮前「人生第一次長針眼」　發炎兩周被迫取消單身旅行

記者劉宜庭／綜合報導

歌手蔡佩軒即將步入人生新階段，卻在婚禮倒數前夕意外長了人生第一顆針眼，讓她忍不住在社群平台上哀號：「就這麼剛好在婚禮前幾週！」她也分享自己眼睛紅腫的照片，引發粉絲心疼關注。

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▲蔡佩軒婚禮前「人生第一次長針眼」。（圖／翻攝自蔡佩軒IG）

蔡佩軒先是上傳一組戴著墨鏡的照片，「這是發作第一天照的（剛好用新買的墨鏡遮住）。」照片中，她身穿白襯衫搭配黑色皮外套，在高樓景觀餐廳享用餐點，戴著黑色墨鏡遮住眼部腫脹處，整體造型俐落有型，儘管眼睛不適，仍展現明星氣場。

▲蔡佩軒眼睛明顯腫起。（圖／翻攝自蔡佩軒IG）



然而，蔡佩軒也無奈表示：「吃完大餐隔天就變最後一張，發炎兩週了QQ。」在另外一張黑白特寫照片中，清楚可見她的眼皮嚴重紅腫，整個眼瞼浮腫凸起，已明顯超出一般針眼的範圍，眼尾上方還出現「??」符號，展現她對突如其來病症的錯愕與無奈。

蔡佩軒透露，針眼持續兩週未癒，甚至因此取消原本計畫好的單身旅行，為此十分難過，「祈禱婚禮前趕快消炎！！！我答應我會放輕鬆不要壓力那麼大！！（？）」粉絲紛紛留言為她加油打氣，希望她能順利康復，以最美狀態迎接人生重要時刻。

▲蔡佩軒與未婚夫一起拍MV。（圖／可瑞思國際娛樂提供）



30歲的蔡佩軒和小1歲半的企業家未婚夫是在健身房認識，兩人本就以結婚為前提交往，今年3月宣布喜訊時強調自己目前沒有懷孕，但預計之後想生2個，讓小孩彼此能作伴。