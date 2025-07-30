媽媽癌末「手術切腫瘤轉普通病房」　黃宏軒謝母沒放棄：超勇的！

記者王靖淳／綜合報導

藝人黃宏軒今年4月透過社群發文，坦言媽媽確診罹患大腸癌第四期，並在文中分享自己陪伴對方共同面對病魔的經歷。時隔3個多月的時間，今（30）日他再度發聲報平安，並透露媽媽在手術後康復的情況，「我媽超勇的啦！！！感謝媽媽沒有放棄，感謝老天爺。」

▲黃宏軒4月透露媽媽罹癌。（圖／翻攝自Instagram／xuan_0814）

黃宏軒透露，媽媽在昨天接受了切除大型腫瘤的手術，並在當晚被送入重症監護病房（ICU）。經過一夜難眠的等待，他在今天終於收到了令人振奮的好消息，也就是媽媽手術後的狀況穩定，順利轉入了普通病房，而且恢復良好。談到手術過程，黃宏軒表示非常順利，同時也不忘稱讚媽媽的勇氣，「我媽超勇的啦！！！感謝媽媽沒有放棄，感謝老天爺。」

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▲黃宏軒分享媽媽病況。（圖／翻攝自Instagram／xuan_0814）

事實上，黃宏軒今年4月才發文曬出與媽媽的合照，並坦言這半年來，自己一直陪對方對抗病魔，然而卻在當時收到了最沉重的診斷，「確診了大腸癌第四期（末期）。」經過考慮後，黃宏軒的媽媽決定不再接受治療，「她說想要好好享受剩餘的時光。我也只能尊重她的選擇。」最後，他更感慨表示：「人生本來就充滿未知與無常，我們能做的或許只是好好的活在當下，在生死面前，許多事都變得渺小，而一顆樂觀、堅韌的心，就是對抗病魔最好的良藥。」