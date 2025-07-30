快訊／家寧遭起訴後發聲明了！喊冤「本人深感遺憾」再扯Andy劈腿

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber Andy老師與家寧分手後，雙方隔空開撕，因公司帳目、逃漏稅等問題而對簿公堂。新北地檢署30日偵結，依照業務侵占、背信等罪起訴家寧媽，以幫助逃漏稅起訴家寧爸、妹妹，並且以妨害電腦使用罪起訴家寧。檢方查出，張家除了吞掉眾量級超過4千萬元收益，另外還逃漏稅超過1千6百萬元。家寧對此在30日請律師發出聲明，表示「深感遺憾」。

▲家寧對於被起訴一事發出聲明。（圖／翻攝自家寧Instagram）

對此，家寧透過律師發出聲明，表示對遭到起訴一事「深感遺憾」。她強調，自己與Andy在2024年4月因「男方對感情不忠」，已協議和平分手，對方也同意將「眾量級」頻道留給她繼續經營，甚至主動協助更換AdSense收益綁定帳號。不料同年10月Andy卻私自更改AdSense帳號的驗證地址，使她為防止後續操作，才將頻道密碼修改，如今卻被以妨害電腦使用罪名起訴，讓她無奈表示會在法院說清楚來龍去脈，還自己清白。

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▲家寧律師聲明全文。（圖／翻攝自家寧Instagram）

面對輿論喧騰與外界熱議，家寧也誠摯致歉，表示「虛心接受各界指教」，並希望外界能在了解事實後，回歸理性討論。她同時對於社會資源因此案遭大量消耗感到遺憾，並盼望相關爭議能早日落幕。這場前情侶對簿公堂的風波，從感情延燒到法律，後續仍值得關注。

家寧律師聲明全文如下：

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一、就本人被控涉犯刑法侵占罪、背信罪及商業會計法、稅捐稽徵法等刑事犯罪乙節，業經臺灣新北地方檢察署檢察官於114年7月29日偵查終結，因查無犯罪嫌疑，檢察官對本人未予起訴。

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二、就檢察官肯認本人對群海公司之帳務或金流並無控制力，且本人並無任何侵占群海公司或王崇睿先生款項之行為，與同案被告間亦無犯意聯絡，對此本人深表感謝。就同案被告經檢察官提起公訴乙節，本人尊重檢調偵查結果。

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三、惟有關本人因113年10月間更改眾量級YouTube頻道登入密碼，遭檢察官認定構成刑法妨害電腦使用罪乙節，查本人與王崇睿先生於113年4月間因王崇睿先生感情不忠，雙方協議分手，王崇睿先生除表示眾量級YouTube頻道日後歸本人所有外，亦協助變更眾量級頻道收益綁定之Google AdSense帳號。惟於113年10月間，王崇睿先生擅自將頻道綁定之Google AdSense帳號驗證碼寄送地址，由本人之新北市新莊區地址變更為其雲林縣口湖鄉之地址，此已構成刑法第359條之妨害電腦使用罪，惟本人當時未予追究，僅於知悉後變更眾量級YouTube頻道之登入密碼，以避免王崇睿先生完成後續程序。就檢察官認定本人行為構成妨害電腦使用罪，本人深感遺憾，未來本人將透過法院公開審理程序，向法院詳細說明事件始末，以維清白。

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四、對於本案引發各界廣泛討論及輿論關注，進而耗費社會資源，本人深表歉意，亦虛心接受各界指教。衷心期盼未來各界之相關討論，能基於事實，並回歸理性。

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理鴻法律事務所

郭柏鴻律師