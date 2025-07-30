▲日人氣AV女優未步奈奈昨宣布引退消息。（圖／攝自未步奈奈IG）

記者張鈜閔／綜合報導

日本人氣AV女優未步奈奈(未歩なな)昨在社群網站X發文，宣布自己將於12月底引退，結束3年AV生涯，讓粉絲們都相當錯愕不捨，AV達人一劍浣春秋也驚訝指出「這個引退來得早了」。

年僅22歲的未步奈奈於2022年出道，擁有甜美臉蛋及D級豐滿上圍，還曾擔任樂團主唱以及寫真女模，相當有才華，一出道就擁有高人氣，正處於職業巔峰的她昨在直播中突宣布引退消息，結束後也在X上發出貼文，正式宣布將於12月31日結束AV女優生涯，並表示「直到最後一刻我都會全力以赴」，希望大家能陪她走到最後。

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▲日人氣AV女優未步奈奈昨宣布引退消息。（圖／攝自未步奈奈IG）

一劍浣春秋也在部落格「PLAY.NO1」中撰文直言「真的是非常令人遺憾的事」，他認為未步奈奈「再打一個一兩年絕對沒問題」、「這個引退來得早了」，不但外型可愛，還是業界最會唱歌的女優，甚至靠Live演唱養出一群死忠粉絲，「說她是這一行最厲害的中生代絕不為過」，並提到今年的TRE，可能是她最後一次用AV女優的身分來台灣，請大家「好好在TRE和她Say Goodbye」。