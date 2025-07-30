陳奕「五分埔千金妻懷孕4個月了」！出國被拍超大孕肚 解放超小件泳衣

記者潘慧中／綜合報導

陳奕與「五分埔成衣千金」紀曦晨交往一年後求婚，6月舉辦文定儀式的同時，他也正式宣布年底即將當爸的好消息。近日格外引起討論的是，小倆口一起出國旅遊，老婆還解放泳衣露出超大孕肚，影片洋溢著幸福。

▲紀曦晨懷孕4個多月了。（圖／翻攝自Instagram／c.cc__5）



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畫面中，可以看到紀曦晨隨興夾起長髮，單穿藍色平口泳衣，相當映襯她的白皙膚色之外，超小件布料剛好辣露南北半球，一轉身，背後只用綁結固定，光滑美背全被看光光。

▲紀曦晨出國解放泳衣。（圖／翻攝自Instagram／c.cc__5）



紀曦晨下半身雖然有穿同色系三角泳褲，但外面仍套上白色長褲，透視布料恰巧呈現若隱若現的性感。在夕陽的映照下，站在海灘上的她露出幸福笑容，秀出越來越大的孕肚。

▲陳奕與紀曦晨已完成文定儀式。（圖／翻攝自Instagram／chen_i_1016）



事實上，陳奕6月中旬是等到紀曦晨懷孕滿3個月才鬆口承認即將當爸一事。7月初辦性別趴得知老婆懷女寶寶的當下，他第一時間開心地又叫又跳，接著抱住妻子，在場所有人也都為他感到高興。