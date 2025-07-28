快訊／魏如萱認愛小21歲男網紅！ 遭爆介入談姐弟戀…護愛：都是單身交往

▲若盈點名魏如萱疑似介入她和男友Ian的感情。（圖／翻攝自若盈、魏如萱IG)



記者翁子涵／台北報導

在網路擁有21萬粉絲的網紅若盈，和21歲男友Ian交往多年，也經常大方曬恩愛，甜蜜感情為人稱羨，不料近來若盈卻突然在threads發文點名42歲金曲歌后魏如萱疑似介入他倆感情，引爆網友熱議，魏如萱經紀人昨才回應：「經了解對方已有澄清，希望外界不要過度臆測，避免不必要的傷害。」不料今（28日）就被媒體多圖披露魏如萱和Ian上週手牽手、貼背看展，疑似大談相差21歲的戀情，再掀網友一片譁然，對此，魏如萱直接認愛這段母子戀，並強調：「雙方都是單身才開始交往。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲若盈和男友Ian曾是一對令人稱羨的網紅情侶 。（圖／翻攝自IG）



今（28日）《聯合報》公開魏如萱和Ian上週現身九份奈良美智特展，2人甜蜜手牽手，魏如萱更將頭和身體貼在小21歲的男方身上，交往鐵證一出，讓網友全炸鍋，對此，魏如萱經紀人今回應：「公司藝人魏如萱目前確實在一段感情狀態裡，男女雙方都是在單身狀況才開始交往的，不是秘密，沒有隱藏。關於網路上一些猜測，能理解那些情緒，但她沒有介入任何人的關係，也從未想傷害誰。感謝大家的關心！後續懇請請大家給予藝人更多私人空間。」

不過若盈昨突在IG宣告分手，「當魏如萱每一次的在限動上發布ian，他的剪影、紫色指甲油的手、他的衣服、他的生日、他出生時的名字大一、他戴著墨鏡的插畫...我的心被扎了每一次每一次。」也發文宣告：「分手了，他現在常常出現在某個人的限動。」並曬出多張截圖，引來網友瘋猜魏如萱疑似介入他倆感情，昨晚魏如萱經紀人則回應：「感謝大家關心，關於threads上的傳聞與推測，經了解對方已有澄清，另涉及藝人私領域，我們不多做回應。也希望外界不要過度臆測，避免不必要的傷害。」