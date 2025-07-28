從小被生母拋棄　27歲歌手高振宇患憂鬱症「留下遺書」曾試圖輕生

記者吳睿慈／綜合報導

南韓27歲演歌歌手高振宇（고정우）動人歌聲被譽為「海邊孫子」，看起來光鮮亮麗的外表，其實有一段悲慘身世，他28日透過節目公開自己罹患憂鬱症的病史，從小就被生母拋棄，奶奶一手把他拉拔長大，奶奶卻在國小2年級那年半身不遂，他從小就過得艱辛，甚至罹患憂鬱症也已經留下遺書，令歌迷不捨。

▲▼27歲歌手高振宇患憂鬱症。（圖／翻攝自MBN YouTube）



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高振宇曾經參加多種音樂競賽節目，2024年前進《Mr. Trot 3》打開名度，從小在海邊長大的他，也因此被粉絲封為「最年輕海南」、「海邊孫子」。他28日出演節目，講起自己的悲慘身世，從小就被媽媽拋棄「我不記得我生母長怎樣，但我記得她拋下我離去的那天，她搭著黃色的計程車，把我放在奶奶的家門口就逃跑了。」

▲▼高振宇從小就活得很艱辛。（圖／翻攝自MBN YouTube）



從小活得很艱辛，大伯把家產敗光，高振宇與奶奶只能住在半廢棄的房子裡，祖孫倆在會漏水的房子裡生活，只是屋漏偏逢連夜雨，他國小二年時，奶奶在過馬路時被逆向的貨車撞到，幸運撿回一命卻因此半身不遂，當時年僅9歲的他只能開始工作，種蔬菜賣、蒸玉米賣等，靠著微薄的收入養家。

高振宇小小年紀就過勞，回想起過去的日子，他忍不住哭出來，「我是犯了什麼重罪，才會這樣活著」，曾經試圖輕生、更留下遺書，承認自己現在患有憂鬱症正在服藥治療。高振宇的過去令人不捨，節目內容曝光後，希望他走上花路。

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