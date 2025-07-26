江蕙8場高雄演唱會劃句點　台下狂玩電動...反差萌樣曝光

記者蔡琛儀／台北報導

天后江蕙（二姐）在高雄巨蛋的演唱會不知不覺在今（26日）迎來最終場，二姐坦言相當依依不捨，也分享自己因在高雄長大，這次真的好像回娘家，也因此在高雄一個月都不會膩。更透露工作人員坐計程車，由於身上穿著演唱會工作T，被司機發現，特別的親切，對方還說也想要一件。

▲江蕙高雄演唱會今晚迎來最終場。（圖／寬宏提供）

在高雄待了近一個月的二姐在這段期間，無論是演出或休演日，都過得相當充實，探索了很多在地名店美食，包括腿庫飯、肉燥飯、筒仔米糕，還一起到「海慶澎湖海鮮」提前慶功，因此胖了2.5公斤。不過二姐也透露，自己在飯店休息時的休閒娛樂之一，就是玩健身遊戲 ，打拳擊、網球、羽毛球等樣樣來，放鬆之餘還能運動維持體態、保持體力，「可以稍微減重的我都做，終於減了半公斤。」

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江蕙這次挑戰23場萬人演唱會，粉絲無不擔心她大病初癒的身體狀況是否撐得住，對此二姐今天也親自報平安：「其實我跟你們說我現在很健康，不健康不可能在這裡唱歌，大家不用擔心。」也不忘再次做衛教宣導：「但我還是要提醒一次，每場我都會講，身體健康很重要，健康檢查很重要，為人子女的一定要提醒長輩每年要做健康檢查，才不會小病變大病，當子女的一定要提醒長輩好不好。」

▲▼江蕙在飯店做運動。（圖／寬宏提供）

由於出道至今的歌曲，許多皆由已逝的音樂人林秋離所創作，因此，二姐今晚特別帶來從未公開演唱過的〈愛到抹凍愛〉她表示，以前每次知道要唱林秋離寫的歌就很期待，「像剛剛的〈愛我三分鐘〉、〈等待舞伴〉、〈感情放一邊〉，很多我唱的他創作的歌，紅的至少有十首。」並說最喜歡的，就是黃鶯鶯演唱的〈哭砂〉，打趣說：「鶯鶯姐我是不能跟她比啦，但舞台上想唱一點不同的歌，大家不要嫌棄，不要嫌棄知道嗎！」隨後帶來江蕙版本的〈哭砂〉。

今日結束高雄8場演出，緊接著江蕙演唱會將移師台北小巨蛋，從8月8日至9月1日接續登場，一連舉辦15場，誠意十足的歌單、華麗的舞台與燈光、視訊效果，勢必能再次點燃情感與音樂的共鳴，喚醒大家內心與二姐共同擁有的回憶，二姐也盼延續高雄滿場氣勢及直搗人心的歌聲和舞台，繼續帶給歌迷感動與正能量，期待與大家在台北相見。