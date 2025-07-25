神話又一人夫誕生！李玟雨宣布結婚「最想得到神話創造的祝福」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓元祖男團傳奇之一「神話」成員李玟雨，25日正式宣布即將步入婚姻，消息一出讓粉絲驚喜又感動。

李玟雨25日透過個人Instagram公開手寫信，親自向粉絲報喜。他在信中寫下：「最近經歷了各種狀況，在心靈感到疲憊的時候，花了很多時間陪伴家人，也重新體會到家庭的意義。」他坦言自己一直以來都抱有「希望能與一位彼此扶持的人組成家庭」的想法，終於在與一位認識多年的珍貴友人確認彼此心意後，決定攜手共組家庭。

▲李玟雨宣布結婚。（圖／翻攝自李玟雨IG）

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面對突然公布的喜訊，李玟雨也細心顧及粉絲的感受。他寫道：「突然的消息，可能會讓我們的神話創造（神話粉絲名）很驚訝。其實我思考了很久該怎麼傳達這件事，真的很難下筆，但想到若不是由我親口說出這件事，你們從其他地方聽聞可能會更難過和失望，因此還是希望能親自用這封笨拙的信，先跟大家分享。」最後更誠摯表示：「我最想要得到神話創造的祝福，這份真心希望大家能用溫暖的心來接受。」

▲李玟雨發表手寫信親自報喜。（圖／翻攝自李玟雨IG）

回顧過去的演藝之路，李玟雨感性表示：「從以神話出道的10幾歲、充滿熱情的20多歲、30多歲，到現在我一直都很幸運，能夠獲得神話創造滿滿的愛與支持。」感謝粉絲一路走來的包容與陪伴，「即使曾經有過艱難的時刻，但我以『李玟雨』這個身分站在舞台上的每一刻，都是滿滿的幸福。」

最後，李玟雨也承諾即便未來即將迎來人生的新階段，但自己會繼續以粉絲與家人的愛為動力，「無論在舞台上還是其他地方，都會堅持不變地持續活動。」他也再次向粉絲表達愛意與感謝：「總覺得說再多的『謝謝』與『我愛你』都不夠，謝謝你們在深夜讀完這段長文，祝你們做個好夢。」