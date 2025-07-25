樂天團長壯壯「大口吞食」拋偶包畫面曝光！　驚人食量徐乃麟看呆

記者孟育民／台北報導

由東森、文策院共同投資的實境綜藝節目《全村的希望》，本周日（27日）播出最新一集，眾人前進嘉義達娜伊谷，與山美部落、阿里山部落對決，挑戰體能極限。為了贏得勝利，女神們各出奇招，在考驗團隊合作的「臥冰求鯉」遊戲中，樂天團長壯壯為了搶得先機，直接拋開女神包袱，化身「食人魚」，不僅將南瓜、芥末豆腐塞滿嘴，更一把抓起油膩膩的山豬肉，超迅速地吞下肚，驚人食量讓敵隊的樂天女孩陳伊看得目瞪口呆、當場傻眼！徐乃麟也忍不住驚呼：「壯壯妳也太會吃了吧。」

▲徐乃麟、張文綺、林莎帶領藝能界好手，肯納、ZING、楊子儀、香蕉、檸檬、梓梓、壯壯、陳伊等人，挑戰體能極限。（圖／東森提供）

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▲壯壯不計形象吞食。（圖／東森提供）

另一經典遊戲「吹兵乓球」關卡，考驗藝人的肺活量和技巧，向來戰力十足的啦啦隊女神檸檬卻意外卡關，眼看兵乓球始終不肯進洞，她竟一時情急、失控伸出舌頭「喇」兵乓球，她趕緊害羞說：「太久沒用嘴巴練習吹了。」這句話竟被徐乃麟質疑：「真的嗎？妳敢發誓？」

一旁的張文綺也立刻補刀：「檸檬妳又被拍到了啦。」嚇得檸檬趕緊解釋：「我只是去拿個包裹，什麼都沒做。」反觀林莎則展現驚人肺活量，輕鬆一吹就將兵乓球送進洞，成功帶領隊伍獲勝，讓徐乃麟與眾人都忍不住驚嘆：「林莎妳也太會吹了吧！」

▲檸檬輕鬆吹兵乓球。（圖／東森提供）



「猛龍過溪」第三關「指力關卡」難度爆表，眾多男藝人紛紛落馬。而這次夢想家啦啦隊長梓梓竟以迅雷不及掩耳的速度攀爬成功，展現出驚人的爆發力，讓徐乃麟忍不住讚嘆：「梓梓妳也太厲害了吧！我看下一集妳就代替張文綺跟林莎來主持好了，男生都沒妳這麼強！」一旁的檸檬聽到這句話，瞬間臉色大變，深怕自己的通告被搶走，忍不住緊張地嘆氣：「我的飯碗要不保了啦，壓力好大！」

▲林莎一吹進洞，眾人驚嘆太會吹。（圖／東森提供）