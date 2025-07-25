《偷偷藏不住》陳哲遠錄影「假髮掉了」！主持人急遮：誰都不許拍

記者劉宜庭／綜合報導

大陸男星陳哲遠近日登上綜藝節目玩遊戲，沒想到在潑水懲罰環節，假髮被水柱沖飛，場面瞬間爆笑，現場藝人趕緊衝上前幫擋，更有人大喊「停！停！不許拍！誰都不許拍！」、「誰敢錄！都關機！」節目效果笑翻大票觀眾。

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▲陳哲遠假髮被撥飛。（圖／翻攝自愛奇藝）



在《奔跑吧》18日播出的內容中，陳哲遠一登場，就引發現場嘉賓提問「你這是假髮嗎？」他笑回：「怎麼一來（就這樣）…。」隨後更大方坦承：「是假髮！很自然是吧。」原來，他近期為了拍攝新劇剃寸頭，因此近期常被拍到新造型，這次錄影則特地戴上平時髮型的假髮，自嘲：「昨天那個頭髮有點嚇人。」

▲陳哲遠其實是為戲剃髮。（圖／翻攝自愛奇藝）

在進行潑水處罰前，陳哲遠被提醒假髮紗邊有點鬆開，被問要不要再撕開一點或是先摘下「怕它扯著你」，他則堅持戴著接受處罰，笑說：「不用摘！就看它質量過不過得了關。」結果真的沒過關，假髮瞬間飛脫、掉進泳池中，他一度滿臉錯愕。

▲主持群開玩笑作勢幫遮擋、喊停拍。（圖／翻攝自愛奇藝）

有趣的是，當下主持群急忙衝上前，作勢幫忙掩飾，李晨、范丞丞等人更是對著製作單位喊「停！停！不許拍！！！誰都不許拍！」、「誰敢錄！都關機！」頓時笑翻全場。陳哲遠雖然一度想將假髮戴回去，但被勸「摘了吧！是帥的！」索性直接以原本髮型示人，展現不同面貌。事後，他本人也親自轉發節目片段幽默回應：「不許說，當沒看見好嗎，大家聽我說就當假髮掉了這件事完全沒發生過（沒破防）。」

▲陳哲遠2023年合作趙露思主演《偷偷藏不住》深受觀眾喜愛。（圖／資料照／中天娛樂台提供）