舒華爆個性叛逆「出發韓國前才告知家人」！罕揭追夢艱辛歷程：人生沒遺憾

記者孟育民／台北報導

三立與MyVideo聯手推出療癒系旅遊節目《我們回家吧3》，前往韓國首爾專訪人氣女團 i-dle成員葉舒華，帶來更多動人故事與驚喜瞬間。曾寶儀此行宛如家人探望異鄉打拼的遊子，帶著葉舒華走訪她從未踏足的地點，包括以電影為主題的咖啡廳，以及楊平的狗狗民宿，為她帶來溫暖的擁抱與久違的放鬆感。

▲▼舒華、曾寶儀在《我們回家吧3》深度對談。（圖／三立提供）



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葉舒華分享，成員們從練習生時期就展現強烈個性，而她話雖不多，卻經常扮演「總結」的角色，常被團員推舉發言總結。曾寶儀笑稱她是「地下總司令」。她也透露，自己個性叛逆，出發來韓國前一天才告知家人：「因為從小是隔代教養，所以特別獨立。」

▲舒華自爆個性叛逆。（圖／三立提供）

談到成為偶像的歷程，她強調這不是單靠一句「我要當藝人」就能實現的夢想，而是必須歷經嚴苛訓練與不斷突破，「要有拿得出手的表演給觀眾看，能撐過練習生的毅力都非常強」。即便偶像生活繁重，常常凌晨出門、深夜回家，身體近乎崩潰邊緣，她仍堅定表示：「我現在人生沒有遺憾。」

▲舒華始終堅定自己夢想。（圖／三立提供）

此次行程也經過了舒華練習生時期常去的弘大一帶，她感嘆如今已無法輕鬆自在逛街，「因為人太多，不會有放鬆的感覺。」她回憶當年高一時，因家教嚴格連火車都不會搭，卻獨自飛往韓國追夢，連學校老師都反對，「但人真想做一件事情的時候，誰都攔不住。」

▲舒華曾遭身邊人反對進演藝圈。（圖／三立提供）

此外，她首度透露心中「進棺材前一定要實現」的夢想：成為演員，而她想挑戰的戲劇類型，連曾寶儀聽了都驚訝萬分。而愛狗成癡的她，也因為養狗成為 i-dle中第一位搬出宿舍的成員，目前飼養五隻狗狗，分享帶狗去產檢的趣事，還笑說：「牠們根本不覺得自己是狗！」