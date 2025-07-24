陳勢安情歌影集逼哭網！　本色出演心碎故事超催淚

▲陳勢安歌曲衍生成影集。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

陳勢安連續三個月推出情歌〈你的暗號〉〈生日晚餐〉和〈撕裂傷〉，並衍生6集的短影集《那天我們應該死》，由導演殷振豪執導、金鐘新生代演員林奕嵐和邱以太主演，陳勢安演出駐唱歌手，用歌聲連結起這一連串的劇情，第一集和第二集在昨晚正式上架，結合驚悚、愛情和霸凌元素的哀傷故事，劇情緊湊，懸疑又有張力，讓觀眾看得目不轉睛。

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▲▼影集找來林奕嵐和邱以太主演。（圖／索尼音樂提供）



當陳勢安拿到劇本時，他驚訝地想：「我的三首歌竟然能拍成六集驚悚又感人的短劇？」平時就愛追劇的他搶先看到成果，開心說：「整部劇將音樂與角色的故事、情感與執念緊密結合，讓歌曲彷彿被賦予新的生命與宇宙觀，超乎想像。」陳勢安在劇中本色出演駐唱歌手，從他的歌曲視角帶出故事。

導演殷振豪以陳勢安的三首情歌入戲，量身打造出《那天我們應該死》這個概念。他表示：「勢安的聲音本身就帶有一種撕裂感，有著直擊人心的穿透力，因此劇情也需要有相同張力來呼應。」他從〈你的暗號〉、〈生日晚餐〉與〈撕裂傷〉這三首歌延伸出《那天我們應該死》這個片名，並拋出令人好奇的問題：「到底是誰死？誰沒死？他們應該死嗎？」而從實際劇情來看，三個單元各自對應一首歌，描繪了三段各自心碎的故事。

