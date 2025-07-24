▲于子育解釋自己每天都會出包， 所以只要出錯了，就覺得今天過關了， 她學會接受自己會犯錯， 被大家看到也沒關係， 因為那是個過程。因為演了媽媽的角色受到歡迎， 大家都快要忘記 于子育還有更多的不同面向， 有時連她自己也料不到。



圖文／鏡週刊

說起跌破眼鏡，憑藉《俗女養成記》扮演媽媽、拿下金鐘獎的于子育，在新戲《親密之海》卻演起為了感情、為了男人，寧願過著沒名沒分的企業經理人生活，親密戲尺度又很大，完全顛覆「國民媽媽」的稱號。

極度恐懼 「真的傷到，下半身就攤了」

可是演一個活在錯誤狀態中、卻沒有自覺的人物，對於于子育來說是很痛苦的，「我說真的，拍攝的那段時間非常不舒服，甚至失眠，我從來沒有拍戲會這樣。」其中一個原因當然是擔心親密戲的尺度，另外一個原因就是太過糾結，「我自己的設定是其實對方有給她承諾；無論手上戴的戒指，還有手錶，都是有意義的，檯面上沒有人認為沈曉雯是他的太太。所以我常常會看著那個戒指跟那個手錶，是一個忠誠、甚至被認可的信物。就覺得沒關係，願意守著他，他的心還有一絲在我身上，我其實就夠了。」

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在拍戲的那段時間，于子育選擇用音樂安慰自己，「音樂對我來講是一個很重要的陪伴。不管是回到自己身上或是在沈曉雯身上。音樂好像是另外一個懂我的朋友，在歌曲裡面找到安慰、找到支撐、找到一個跟自己對話的人。每一次當我聽到那個歌，就會回到更堅強的沈曉雯。就覺得可以撐下去、不能哭，因為哭了就輸了，我可以撐住！」

▲于子育在電影《孤味》扮演林秀英的年輕時代，讓她的「國民媽媽」形象深入人心。（威視電影提供）



《親密之海》反映很多發生在2013年台灣社會的紛紛擾擾，現在看會覺得有點似曾相識，顯然歷史總是以某種巧妙的方式在不斷重複著。至於于子育，她的2013年也是充滿了挑戰，「那時候，正式從歌手轉變到演員。我接了很多大愛劇場的戲，也接了偶像劇。」但那時候也讓她因為拍戲受傷，從黑暗過度到重生。

「那次受傷很恐懼，如果真的傷到，我下半身就癱瘓了，這輩子就沒有我的人生了。」于子育回憶當時受傷的瞬間，躺在地上等救護車，外頭的天氣很晴朗、光線很明亮，「可是我卻躺著等待一個未知的結果，就在那時候，跟老天爺說抱歉，『對不起，我沒有好好照顧我自己。請再給我一次機會。』」

心態轉變 「好像被附身，演完就退駕」

當時發現腰椎第一節受傷，靠近下半身，如果傷到神經就真的不妙，于子育說：「選擇了最新的技術，醫生看著監視器、把骨水泥打進去。後來我真的覺得非常的幸運，如果有那麼一點差錯，還是會傷到神經，打太多、太少都有副作用。」

那次意外讓于子育發現，自己其實很喜歡演戲，「醫生建議休息3個月，我大概1個半月就急著想要工作了。因為不想讓大家空等、都沒有工作，也不想讓家人擔心，就更強烈想要工作。」即使重返工作崗位，劇組也幫她找好了替身，但是最後她還是選擇小心翼翼一步一步去完成了這份工作，「我出來工作的每一天，對我來說就是一次重生；老天爺對我太好了，很珍惜每一次的工作。」

化妝：嘉珍 Moloko@哲生創造 髮型：爾森 Nelson@Zoom_hair 造型：Claire Woo 服裝提供：TORY BURCH、Lacoste



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