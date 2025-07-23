IU才說「抱歉沒去」下秒突然抱著花現身！　朴寶劍當場感動落淚

記者張筱涵／綜合報導

朴寶劍22日錄製最後一場《The Seasons－朴寶劍的Cantabile》，看著這次在《苦盡柑來遇見你》合作的IU（李知恩）所錄製的祝賀影片，就已經備感喜悅，沒想到對方卻在最後說「因為沒能去很抱歉，所以我來了」，感動到當場哭了出來。

▲IU在朴寶劍錄製的節目最後一集驚喜現身。（圖／翻攝自X／imbcenews）



朴寶劍22日錄製最後一集《The Seasons－朴寶劍的Cantabile》，製作單位特別準備了IU所錄製的影片訊息。IU在影片中表示：「第一集剛播的時候，我還說在結束前一定會去上一次的，結果沒能遵守約定真的很抱歉，真的真的很抱歉！不過我祝賀的心情是真心的，我幾乎每個禮拜都是守直播的，你知道吧？寶劍作為主持人是最棒的，能夠看到許多唱歌的你、演奏的你，真的好棒！對於我沒能去上節目這點，這裡再向你說聲抱歉，所以，我來了！」

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影片播畢，IU拿著一束花上前單膝跪下獻上，全場更是尖叫不已，朴寶劍抱著花朵滿臉全是笑容，也忍不住流下了感動的淚水。這集今（23日）也曝光將會在8月1日播出，叫粉絲相當期待。

▲IU單膝下跪獻花給朴寶劍。（圖／翻攝自X／heyattidude）