女星「闖」飛機駕駛艙拍照挨轟！　機師尪急護妻：停在地上可拍

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星麥明詩身材姣好、長相甜美，曾奪下港姐冠軍，更是劍橋大學法學院出身的高材生，她在今（2025）年3月迎來新生命，升格為新手媽媽，與機師老公盛勁為育有一子，小家庭幸福美滿。近日夫妻倆難得抽空快閃南京旅遊，分享甜蜜點滴的同時，卻因為「駕駛艙合照」惹來爭議，掀起網友討論熱潮。

▲麥明詩曬出駕駛艙照片，引發爭議。（圖／翻攝自麥明詩IG）

麥明詩日前在社群PO出一張與老公在機艙內合影的照片，畫面中盛勁為身穿制服、坐在駕駛座笑容滿面，而從窗外看來，飛機明顯尚未起飛。沒想到合照讓網友質疑她違規，「那個位置可以拍照嗎？小心影響妳老公喔！」對此，盛勁為立刻現身留言解釋：「已停在地上、開了門是可以的。」態度堅定護妻。同時還有人補充提醒：「機場入境大廳都不能拍照耶，還是在內地。」對此，麥明詩也立刻回應「下次會注意。」

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▲麥明詩感謝網友提醒。（圖／翻攝自麥明詩IG）

除了引起「機艙拍照」爭議，這趟旅程中麥明詩也曬出不少美照。她穿著細肩背心和短裙，在烈日下到處遊玩，整個人狀態極佳，產後不久就恢復纖細身形，被粉絲讚嘆「瘦得超快」、「Fit到不行」。還有網友關心她是否曬太陽太久，她則輕鬆回應：「真的要多喝水！」展現親民一面。

至於有關拍照是否有影響飛航安全的疑慮，麥明詩後續也再度發文澄清，強調兩人早在颱風來襲前就已飛抵當地，並補充：「駕駛艙拍照時，飛機已降落，停在地上並開了門。」