尺度破表！《親密之海》李銘順全裸、吳慷仁床戲網熱議

記者許逸群／台北報導

原創影集《親密之海》甫一開播即引發熱議，不僅收視率亮眼，更在網路社群掀起討論風潮。該劇於上周五全球首播，短短三日便拿下台劇收視排行榜冠軍，Dcard、PTT等社群平台更充斥著「今年必追」、「又情慾又自由」等好評，許多網友讚譽其兼具詩意與情慾的獨特氛圍。

▲▼吳慷仁與李至正的親密戲引起熱議。（圖／CATCHPLAY提供）

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劇中，李銘順飾演的李憲宏全裸出浴的片段，以及吳慷仁飾演的阿榮與李至正飾演的Patrick之間的激情戲碼，更是引發網路熱烈討論。李銘順全裸上陣的敬業態度，展現了其精湛演技與好身材，讓觀眾為之驚艷。而吳慷仁與李至正的親密戲碼，則被讚譽為細膩且貼近現實，成功突破以往台劇的保守框架，為角色增添了十足的厚度與層次。

《親密之海》並非單純的情慾戲碼堆砌，更以台灣社會變遷為脈絡，探討科技浪潮下人們在社群網路中既連結又孤獨的心境。劇中同時涉及親密情慾、新聞倫理、身份認同與自我追尋等議題，透過多線敘事，交織世代衝突與個人內心掙扎，深刻反映現代社會的種種矛盾與困境。劇中每一個角色的經歷與心境，都如同社會縮影，引發觀眾的共鳴與思考。