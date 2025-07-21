F4合體關鍵是大S！周渝民「熙媛走了」…朱孝天曝對話內幕網鼻酸

記者陳芊秀／綜合報導

經典組合「F4」相隔12年在五月天演唱會世紀合體，掀起一波回憶殺。成員朱孝天近日在南京舉辦個人演唱會，演唱經典歌曲〈情非得已〉之前，感性吐露合體選歌的內幕，令全場粉絲聽完鼻酸。

▲經典組合「F4」在五月天演唱會世紀合體。（圖／相信音樂提供）

〈情非得已〉是《流星花園》的主題歌，朱孝天演唱前，回憶起F4與音樂公司討論合體要演唱的曲目，過程中聊到演唱分配、選歌，有人提起〈情非得已〉，仔仔（周渝民）講了一句話說：「這首歌再也不會快樂了。」大家望著仔仔，對方接著說「因為熙媛走了。」

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▲朱孝天個人演唱會曝F4對話，轉述周渝民私下說道：「這首歌再也不會快樂了，因為熙媛走了。」（圖／翻攝自微博）

朱孝天回想起自己得知大S噩耗，內心晴天霹靂，自己也一直思考，如果F4再不合體，是不是再也沒有機會。他也不斷思考合體的原因，最後想到「愛」這個字，「熙媛是貫穿我們四個男生生命的一個女孩子，雖然後期沒有太多聯繫，但是她的善良我們都記得，所有看過《流星花園》的朋友們都會對他們有一份愛，所以為了這個愛，我覺得我們應該再合體一次……。」話畢全場響起尖叫聲。