男友激戰到一半「突停機」！藉口太傻眼 何妤玟：年輕人都不會欸

記者潘慧中／綜合報導

何妤玟口條清晰流利，不時受邀上節目分享感情經歷。她日前便在《醫學大聯盟》透露，某任男友辦事到一半無力，居然開始怪她家的冷氣，讓她無言地說：「年輕氣盛的少男都不會熱欸！沒有冷氣也可以欸！」

▲何妤玟曾遇過男友很容易做到力不從心。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



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何妤玟直言，該任男友很愛嫌東嫌西，「就是不會檢討自己。」舉例來說，男友每次恩愛的時候，「做一做就力不從心，嫌東嫌西，最後會嫌到我家冷氣不夠冷！」

▲男友還因此嫌何妤玟家冷氣不夠冷。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



原因是該任男友很容易做到一半就很喘，喘到沒辦法繼續，「他一喘就想要停，停的時候，因為他不想承認自己很弱，他就會說好熱好熱，冷氣呢？妳家冷氣是不是不冷。」何妤玟還原當下對話。

▲何妤玟直言年輕人才不會這樣抱怨。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



對此，何妤玟認為最有魅力的男人，是直接停下來坦承有點累、想休息，「其實這樣反而很可愛！」

▲▼何妤玟身材維持得相當窈窕。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104 ）

