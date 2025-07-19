林志炫《歌手》淘汰後逆襲奪第2！　被批「沒感情」千字文反擊了

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸節目《歌手2025》近日熱播中，此前已被淘汰的歌手林志炫強勢回歸，挑戰演唱彭佳慧的《太難唱了》，一出場就以穩健實力贏得第2名，成功獲得返場資格。然而，表演播出後卻引起兩極評價，有人盛讚他寶刀未老，卻也有有部分網友認為「唱得沒感情」，對此林志炫在臉書發出千字長文回應，情緒激動直言「輕飄飄一句話就否定我的努力！」

▲林志炫成功回歸《歌手2025》。（圖／翻攝自林志炫臉書）

林志炫在文中透露，《太難唱了》其實是他這次參賽最想唱的歌之一，因為不只旋律挑戰性高，歌詞更深深打動他，尤其一句「要多麼小心怕被爛俗波及」，讓他感受到作為一名流行歌手常年來在「高雅」與「通俗」之間掙扎的心聲。他坦言，自己對「爛俗」的定義是缺乏創意的旋律和空洞的歌詞，但身為歌手也渴望傳唱度，這樣的矛盾讓他在創作過程中反覆思考。

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▲林志炫發長文闡述心聲。（圖／翻攝自林志炫臉書）

他進一步分享，唱歌對他而言從來不只是三到五分鐘的演出，而是從詞句雕琢到聲音設計，每個細節都用心經營。他花大量時間訓練不同共鳴腔體和發聲技巧，只為讓觀眾聽見更真誠、富層次的情感。他無奈表示，有些人卻只用「沒感情」四個字就輕易否定這一切，甚至質疑是否要「聲嘶力竭、轉音痛哭」才算投入。

出道超過30年，林志炫不諱言隨著時代演變，觀眾審美也在變，但他一直努力學習與跟上，努力讓自己的聲音留下更多作品。他也提到《歌手2025》的投票制度加入了雲端投票，觀眾與評審變得更多元，也讓結果變得難以預測。他感慨說，自己在意的不是名次，而是還能不能多唱幾首歌，最終直言「所以我只想唱得過癮，喜不喜歡是你的自由。」