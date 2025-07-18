《全知讀者視角》台灣海外最速上映　6.2億打造「1300特效炸裂銀幕」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓奇幻鉅作《全知讀者視角》以20.6%的預售率登上票房預售榜首，強勢超越《侏羅紀世界：重生》、《超人》等好萊塢強片，更壓過《驚奇4超人：第一步》與《我和我的殭屍女兒》等同期熱映作品，話題熱度爆棚。本片斥資300億韓圜（約新台幣6.2億元）打造，台灣搶下與南韓同步首映的領先地位，成為海外唯一首波上映地區，令粉絲無須等待即可進戲院感受震撼！

▲台灣搶先海外可以先看到《全知讀者視角》。（圖／采昌國際多媒體提供）

電影日前在韓舉行媒體試映會上，多家主流媒體熱烈讚賞。Joynews24直呼「有史以來最佳奇幻動作電影誕生！」HERALD POP則激動表示「這就是電影院存在的理由！」TOPSTARNEWS也盛讚其「宏大的世界觀與精彩動作」，而原著作者 sing N song 觀賞後更親自向導演金秉祐傳訊表示：「我非常喜歡！」一連串熱烈回響，讓本片成為今夏最受矚目的觀影首選。

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▲▼《全知讀者視角》砸資6.2億打造。（圖／采昌國際多媒體提供）



全片共計約1500個鏡頭，近1300個使用CG特效，展現驚人製作規模與視覺美學。在釋出的幕後花絮中，視效團隊揭露為創造奇幻卻不失真實的世界，無論是怪物「鼻荊」的細節設計，主角金獨子的武器「折斷的信念」，還是每一場戰鬥場景，都以高度沉浸感為目標，努力突破虛構與現實的界線，打造出一個令人信服的幻想宇宙。

除視效外，美術團隊也與特效部門緊密合作，重現關鍵場景。最具代表性的地鐵車廂與月台，不僅精準還原實景比例，還打造可90度旋轉的萬向機械架，營造車廂翻轉、撞擊的真實感。地鐵月台更透過色彩層次強化每一站的情緒與辨識度，美術指導李穆元（音譯）強調：「每個細節都為了讓觀眾在幻想世界中，依然保有情感連結。」視效與美術相輔相成，讓本片不只是視覺饗宴，更是一場穿越虛實的沉浸式冒險。《全知讀者視角》於7月23日上映。