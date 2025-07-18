孫德榮坦承冷凍過陳喬恩 遺產受惠人數曝光 「不留一分給孫家！」

記者葉文正／台北報導

知名經紀人孫德榮因脊椎病變近日接受重大手術，讓外界相當關心。過去他創立「喬傑立娛樂」，一手捧紅羅志祥、5566、七朵花等偶像明星，堪稱演藝圈中的「偶像教父」。近日他受邀至夏和熙主持的《名人說生活》，暢談過去帶偶像秘辛，另外揭露淡然的生死觀，大方曝光生前遺囑，表示遺產共留給30人，「沒有一個姓孫的！」。

▲孫德榮(右)接受夏和熙訪問。（圖／CBOOK）

孫德榮談到演藝圈「冷凍室」傳說，他不避諱的說：「有啊，陳喬恩、小僑啊！冰一年後放出來，就馬上讓她們大紅！」當年陳喬恩解凍後，先讓她接演《王子變青蛙》翻紅，後續還不甩電視台，帶著她赴陸發展，第一集片酬就6萬元人民幣，四十集換算就進帳240萬人民幣，約台幣1200萬，都歸功他精準操盤。

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▲孫德榮遺產不給孫家。（圖／CBOOK）

談起日前開播「喬傑立帝國」YouTube官方頻道，他坦言自己豪砸200萬，將珍藏的三十年母帶數位化：「你們會看到小豬十五歲時還沒紅的樣子，也看得到我和王仁甫吵架三年的過程！」他也談到過去帶藝人的輝煌史：「你坐過直升機宣傳嗎？沒有吧！我們三十年前就用直升機跑簽唱會，因為沒高鐵啊，不然就塞車啊！」完成一天跑遍北中南的創舉，讓夏和熙相當吃驚。

▲陳喬恩。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

孫德榮過去受膀胱癌所苦，孫總仍堅持「人生就是工作，工作就是得第一！」就算躺在病床上也要拿起電話審片，堅持做到最好。他坦言自己寫好生前遺囑，有30個⼈受惠，但是沒有⼀個姓孫，「他們只要讓我快樂，我就給」，選擇將資產分享給真正對他好的人。

被問到藝人成功的關鍵，孫德榮坦言要學會開竅，夏和熙直接反問自己是否算開竅了，被他虧偶包太重：「你真的還可以更好。你看，阿本放飛⾃我，是不是很好？他都去我家，我都跟他講阿本就是要這樣⼦放⾶」。更多精彩內容，鎖定YouTube「CBOOK TAIWAN」，觀看完整節目內容。