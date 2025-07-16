劉雨柔順產女兒！醫護驚呼「也太長了」　她喜曝全家福

記者蔡宜芳／綜合報導

女星劉雨柔2023年認愛職籃球星胡凱翔，小倆口在今年初公開懷孕喜訊，事後開心分享寶寶是女生，並於本月完成結婚登記。她16日在社群透露已經平安產下女兒「小花生」，也曝光一家三口的合照。

▲劉雨柔不久前才與胡凱翔登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔表示，經過醫生的專業評估後，女兒提早報到，雖然體重偏輕，但整體狀況相當健康。她透露，小花生出生那一刻，產房裡的醫護人員異口同聲驚呼「也太長了吧」，愛女除了有雙大眼睛、耳朵大大的被說「有福氣」，「最讓我們驚艷的是…才出來不到3秒鐘，那哭聲之宏亮！當下的感動真說不上來，立馬紅了眼眶，護理姊姊都說小花生頭好壯壯身體好。」

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▲▼劉雨柔分享生產照。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔也感謝老公胡凱翔一路陪伴，特別提到對方已經陪她失眠好幾天，「謝謝你整個過程，緊緊牽著我的手，比我還慌張的你，居然想盡辦法的在安撫我。」而在她生產過程中，媽媽、哥哥和姪女也在第一時間趕來醫院陪伴，姊姊更貼心為他們拍下了一張溫馨的全家福，留下珍貴回憶。

劉雨柔同時紀錄了產前的照片，感性寫道：「我相信，我未來一定會超級懷念這顆肚子。」並開玩笑說：「極有可能說出『早知道把妳塞回去』這種話。」她也不忘感謝粉絲這段時間的祝福與關心，宣布「小花生日常，即將展開」，正式邁入人生新篇章。

▲劉雨柔產前最後一張孕肚照。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）