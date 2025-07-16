GD台北做了「一件從不會做的事」　李洙赫：說真的，我的心融化了

記者劉宜庭／綜合報導

G-Dragon（權志龍）日前在台北小巨蛋舉行演唱會，彩排期間驚喜提到李洙赫，用中文介紹對方是「我的朋友」，還替好友宣傳新戲，讓李洙赫坦言被融化了「他做了一件他從來不會做的事」。

▲GD彩排期間幫李洙赫宣傳新戲。（圖／翻攝自李洙赫IG）

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G-Dragon在演唱會彩排、與粉絲互動的環節中，突然暫停下來，用中文提到「我的朋友」，接著切換流利英文向全場介紹：「他現在就在這裡，來支持我們」他一邊說，一邊在舞台上尋找李洙赫的身影。這時，鏡頭隨即轉向觀眾席，捕捉到身穿黃色外套的李洙赫，GD立刻笑喊：「在那裡！」

當被G-Dragon在萬人面前點名時，李洙赫明顯嚇了一跳，原本似乎還想要逃離現場，隨後靦腆一笑，忍不住用手摀住臉，最後害羞向眾人鞠躬打招呼，害羞的模樣全被鏡頭記錄下來，與平時高冷的形象形成強烈對比，引發全場粉絲尖叫。

▲李洙赫感動發文。（圖／翻攝自李洙赫IG）



當下，GD用中文隔空向李洙赫打招呼「朋友～」接著還替好友宣傳：「他的新戲《S LINE》最近剛上線，請多多支持他。」這番義氣相挺的舉動，充分展現了他對朋友事業的支持與關心。

事後，李洙赫也在自己的Instagram上發布限時動態，分享了這段感動的經歷。他感性地寫下：「有時候我會想...是『我的巨星』長大了？還是只是變老了呢？」他坦言，G-Dragon做了一件他從未做過的事，讓他當下「有點尷尬」，「但說真的，我的心融化了，我知道我的粉絲也跟我一樣開心。」字裡行間流露出滿滿的感動與驕傲。

這次演唱會上的驚喜互動，不僅為G-Dragon的巡演增添了溫馨的插曲，也讓外界再次看見這對演藝圈著名摯友跨越多年的真摯情感，成為粉絲間津津樂道的美談。