51歲張震嶽自豪精子漂亮！　下月喜迎二寶「性別曝光」

▲張震嶽下月將迎來女兒。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

張震嶽睽違12年後推出新專輯《跟著感覺走》，今（16日）出席電台活動，日前證實將升格二寶爸的他，今也透露老婆預產期在8月，且第二胎是女兒，被問有無機會再拼第三胎？張震嶽苦笑說：「兩胎就夠了，我已經51歲。」更自豪說先前去醫院做檢查，被誇精子形狀很漂亮，「醫生說我這年紀算是厲害，精子百分之六十幾活動力很強。」

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▲▼張震嶽將陪老婆進產房。（圖／記者周宸亘攝）



張震嶽大兒子小谷沐已經6、7歲，他坦言將重回育嬰生活雖然累，但還是計劃要生第二胎，「即便再累，還是覺得那是很有愛的事情，會忘記辛苦的過程，那就是愛。」兒子也相當期待妹妹的到來，老婆最近開始購入新生兒衣服、嬰兒推車、背帶等，他也將進產房陪產，一同迎接二寶到來。

熱愛大自然的他，也經常常帶著兒子去騎單車、衝浪，笑說兒子跟他一樣頭腦簡單、四肢發達，被問會否變女兒傻瓜？他笑說：「真的有可能嗎？我也還不知道，我可能會變溫柔一點，但是我們的教育方式都是傾向自然， 不會對小孩寵溺。」

隨著新專輯發行，他也預告將有演唱會計畫，不過時間地點都還不知道，「想辦一個免費、精緻的，在傍晚夕陽西下的時候，先打碟，舒服地放一些音樂，再上台開唱。」

