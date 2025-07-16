雷艾美淚灑登頂處垂死狀態　Max交代遺言「不想當拖油瓶」

記者葉文正／台北報導

三立都會台「人生幹大事」系列再推升級鉅作！《上山吧！台灣隊》，目前已正式啟動拍攝。主持群雷艾美、蕭志瑋 八弟、黃仕傑 阿傑、楊盛堯 Max領軍，並聯手台灣體壇頂尖運動員，挑戰前所未有的極限任務，要在180天內征服歐亞非三大洲的三座聖山。節目結合娛樂與體育精神，傳遞「挑戰不可能」的冒險價值。

▲雷艾美。（圖／翻攝自Facebook／雷艾美）



節目已於6月出發前往非洲，挑戰「非洲之巔」吉力馬札羅山，途中更幸運拍攝到野生動物大遷徙景象，讓所有成員大開眼界。而出發前往瑞士當天是7月14日，這天對登山者而言很有歷史意義，因為這天正是160年前愛德華•溫珀（Edward Whymper）率隊首登馬特洪峰的日子，也象徵阿爾卑斯登山世代的轉捩點。

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▲雷艾美。（圖／攝影中心攝）

160年後，《上山吧！台灣隊》選在同一天啟程飛往瑞士，挑戰節目史上最艱鉅任務之一，期望開創台灣實境節目的嶄新里程碑。這次瑞士拍攝團隊除了原班四位主持人及登山顧問暨講師「雪羊」黃鈺翔外，更加入射擊國手吳佳穎與極地馬拉松第一人陳彥博，戰力全面升級。

▲出發前往吉力馬札羅山。（圖／三立提供）



回顧非洲之行，除了目睹獅子、斑馬、長頸鹿、河馬、獵豹、花豹等野生動物外，登山過程也充滿挑戰。當團隊抵達吉力馬札羅山登山口時，卻遇突如其來的大雨干擾行程。實際挑戰從海拔3,000公尺才正式開始，最終目標為5,895公尺的山頂。當離頂峰僅剩400公尺時，所有人因高山症與體力透支幾近崩潰，情緒潰堤、邊走邊哭。

Max因體力透支差點無法完成任務，甚至倒在八弟懷裡哽咽說：「我不想成為團隊的拖油瓶。」還交代八弟將隨身物資帶上山，讓八弟哭笑不得地問：「你是在交代遺言嗎？」事後Max坦言，當下意識已經模糊，只記得自己一直走、一直走。儘管如此，Max在後勤方面表現一流，行李箱幾乎全是為團隊準備的補給，包括醬油、沙茶醬、紅蔥醬、關廟麵、太陽餅等，讓夥伴們在嚴峻環境中仍能吃飽補充能量。



雷艾美雖經驗豐富，也坦言這次幾乎處於「半垂死狀態」，她說：「我好像是缺氧最嚴重的，喘到連話都說不出來。」她童年曾有氣喘病史，這次登到海拔4,600公尺時甚至出現呼吸帶聲音的情況，讓其他成員嚇壞。阿傑笑說：「我們真的以為她快斷氣了！」幸好此次瑞士的山峰比非洲少了約1,500公尺，壓力稍有緩解。



新加入的射擊國手吳佳穎，在機場才與團隊會合，直言這次挑戰是完全不同的體驗。「平常訓練都在室內，很感謝這次企劃讓我走到戶外、挑戰自我。」她表示團隊間彼此依靠很重要。八弟則說攀登馬特洪峰時，所有人都必須以繩索相連，「因為我們是生命共同體」，還半開玩笑地對吳佳穎說：「我不會剪斷你的。」雷艾美也附和：「誰不幫妳，我就把他斃了！」讓吳佳穎瞬間感到安心不少。