賈永婕怒批台師大案「殘忍的權勢霸凌」　讚學生勇敢站出：太心疼了

記者張筱涵／綜合報導

台師大女足隊爆出學生被迫參與抽血實驗、並以扣學分相威脅的爭議持續延燒，藝人賈永婕16日轉發相關新聞並發文痛批：「太扯了！太心疼了！」

▲「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部置身事外？」記者會。（圖／范雲國會辦公室提供）



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賈永婕16日轉發台師大女足案相關新聞，開頭就激動表示「太扯了！太心疼了」接著強調「我們的下一代，我們的體育生，運動員都是我們的寶貝，這是權勢霸凌，粗暴又殘忍」，同時，她看見勇敢站出來發聲的學生也稱讚「孩子們你們真的很棒，勇敢的站出來捍衛自己的權利」，並認為台師大教授為人師表就該好好負責。

▲▼賈永婕為學生發聲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自FACEBOOK／賈永婕的跑跳人生）



事實上該事件最早於去年11月被揭發，當時台灣師範大學女子足球隊多位球員被指控在非自願情況下，遭教練周台英要求配合一項國科會「精準運科研究計畫」，連續14天每日三度抽血，並被以畢業學分、退學等手段施壓。

更令人震驚的是，部分抽血竟由無醫事資格人員進行，還有學生的受試者費用被回收作為隊費。教育部日前調查證實此案確有違反《人體研究法》與霸凌事實，並處以周台英停聘兩年，但未追究刑責，引發受害學生不滿。

多位受害學生15日在立委范雲、陳培瑜、吳沛憶及人本教育基金會陪同下召開記者會，現場情緒激動、淚灑當場。有學生哽咽控訴：「我的身體不是鐵做的，為什麼要球員承擔這一切？」她直言曾信任的教練，如今卻帶來恐懼；也有學生怒批校方聲明充滿謊言，從未真正道歉，「我們不是壞人，只是說了真話。」

立委范雲則痛批，事件揭發至今已超過8個月，但師大、教育部與衛福部的處理皆顯消極，明顯無法對應多年來學生所受的壓迫與傷害。她並點出包括倫理審查制度失靈、教評會懲處不當、衛福部未依法開罰等四大疑點，呼籲應全面修法、建立有效舉報與調查制度。

雖然台師大已在去年底解除周台英的行政與教練職務，並於近期再次出面致歉，表示研究資料已銷毀、提供學生心理諮商資源，但學生與輿論普遍認為，校方至今仍未真正面對問題核心，僅止於形式上的善後與道歉。