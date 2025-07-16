李晉瑋克心魔挑戰「大怒神」！　急速下墜竟超紓壓：社會人士才懂

▲李晉瑋推出新單曲。（圖／小山泉音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

李晉瑋推出新單曲《Someday》，選在充滿離別的夏季推出，寫下對青春歲月的致敬與對未來的深情告白，李晉瑋分享：「這並非一首畢業歌，而是離開校園後，進入人生新篇章的主題曲。」也希望每個人都能自信大喊：「我可以！我是做夢的人，也是把夢變真實的那一個！」傳達了無論生活如何變遷，都能在自己的人生旅途中發光發熱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李晉瑋新歌MV選在六福村拍攝。（圖／小山泉音樂提供）



提到對夏天、畢業季的印象，李晉瑋分享：「總覺得在大太陽下流汗，做自己熱愛的事是特別熱血的事，也讓我想起學生時期，無論天氣怎樣，朋友一對眼神就衝去球場，超熱血超青春！」他也想到自己的青春與這首歌的聯想：「這首歌很大的層面是在歌頌青春和熱忱，有天臉書推了我15年前高中時期音社的照片；現在我32歲了，對音樂依然保有和當時一樣的熱忱，對此感到有些不可思議，同時也希望透過這首歌給對夢想有憧憬的朋友力量！」

這次MV拍攝則在六福村拍攝，李晉瑋提到在創作《Someday》時，腦海中不斷浮現和朋友們一起在遊樂園瘋狂玩樂的場景。雲霄飛車的速度感、朋友間的打鬧，都恰如其分地呼應了歌曲的能量。他笑說：「我們在挑戰大怒神前，本來已經坐了好多設施，整個人都快吐了，但當我們終於坐上大怒神，原本大家都精神緊繃，但當高度越升越高、飛速下墜的瞬間，所有壓力卻瞬間釋放了，這應該只有當你成為『社會人士』後，才會有這種感覺！」

