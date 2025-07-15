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沈春華「40歲就寫好遺囑藏抽屜」　揭背後原因：不覺得忌諱

記者王靖淳／綜合報導

資深主播沈春華最近在社群發文透露，自己從40歲起便在家中抽屜鎖起一封手寫遺囑，內容除了簡單交代資產分配與給子女的叮嚀外，還包含她對生命的感悟與感謝，「我當時還很年輕，不覺得忌諱，只認為這也是一種愛和負責任的態度。」貼文曝光後，立刻引發熱議。

▲▼沈春華。（圖／翻攝自Facebook／沈春華Live Show）

▲沈春華會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／沈春華Live Show）

沈春華強調，這份遺囑是一份「面對人生無常可展現的豁達和未雨綢繆」，並坦言會萌生寫遺囑的念頭，是在一次出國採訪途中，望著機艙外無盡的雲海，心中浮現寫遺囑的想法。當時她兩個孩子剛出生，工作繁忙且高壓，常需奔波於國內外新聞前線，同時也表示「我當時並沒有細究，這樣的寫法究竟有沒有法律效力。」

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▲▼沈春華。（圖／翻攝自Facebook／沈春華Live Show）

▲沈春華自曝40歲就立遺囑。（圖／翻攝自Facebook／沈春華Live Show）

即便當年尚未仔細考慮遺囑的法律效力，沈春華仍認為寫遺囑這個舉動深具意義，「我當時還很年輕，不覺得忌諱，只認為這也是一種愛和負責任的態度。」貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「感動」、「值得學習！我想我也要認真思考一下」、「是我們人生早晚會面對的課題，很實際！」

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沈春華

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