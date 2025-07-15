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「短劇女神」余茵紅毯造型求問網友！　上次「眉毛消失」被嫌爆

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星余茵因演出短劇《好一個乖乖女》爆紅，演技深獲高評價，現在戲劇演出逐漸從直畫面短劇進軍橫畫面長劇。而她3月出席活動走紅毯，妝容與造型被狂批「像眉毛消失」，近日發文透露「又要走紅毯了」，這次更主動向網友求問穿搭建議。

▲▼余茵因演出短劇《好一個乖乖女》爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲余茵因演出短劇《好一個乖乖女》爆紅。（圖／翻攝自微博）

余茵3月出席串流平台舉辦的「螢光之夜」活動時，因為妝容遭批評「寡淡」，被嫌棄眉毛太淺，吃妝嚴重，網友輪番批評短劇演員抗不起長鏡頭，她也發文回應「承認普通，但會進步」。

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▲▼余茵因演出短劇《好一個乖乖女》爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲▼余茵因演出短劇《好一個乖乖女》爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲余茵3月出席活動走紅毯，微博曬出的照片與實際被鏡頭捕捉的模樣落差大，網友批評妝容寡淡。（圖／翻攝自微博）

余茵發文：「過兩天又要走紅毯了！重活一世，我要拿回屬於我的自信！」她坦言「瑟瑟發抖中」，對紅毯造型有些緊張，希望粉絲能給予建議。

▲▼余茵因演出短劇《好一個乖乖女》爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲余茵透露又要走紅毯了，求問網友意見。（圖／翻攝自微博）

而余茵貼文吸引超過千則留言，網友認真給意見「這次妝造濃一點，鏡頭真的吃妝容」、「妝容可以稍微重一點眼妝眉毛什麽的 因為光一打就很吃妝，禮服可以選平口長裙蓋住鞋子的」、「請個好的化妝師，眼妝一定要到位！衣服不要太緊身暴露身材缺陷」、「別緊張！相信自己」。雖然她還沒確定造型，但大方面對的態度先獲得一票粉絲支持。

▲▼余茵因演出短劇《好一個乖乖女》爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲網友湧入破千則留言，給余茵許多建議。（圖／翻攝自微博）

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短劇余茵

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