GD為Taipei做三行詩告白！　認證巡演「第8個城市」台FAM嗨炸

記者劉宜庭／綜合報導

南韓天王G-Dragon（GD、權志龍）11日起在台北小巨蛋連唱三天，演出完美落幕，下台後不忘繼續寵粉，為「Taipei（台北）」親自創作三行詩告白，並認證這次是《Übermensch》世界巡迴演唱會第8個城市，再次突顯對於在台演出的重視。

▲GD為Taipei創作三行詩。（圖／翻攝自IG／8lo8lo8lowme）



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影片中，GD為Taipei創作特別的三行詩：「(Ta)在台北的、(i)我們漂亮的、(pe)寶貝們。」最後被工作人員CUE到最後一個字母「i」，他似乎經過練習，要求「重新開始一次」，接著突然用手機播放洗腦神曲〈ANGER MARK〉，對著鏡頭擺出撒嬌的可愛動作，瞬間融化大批粉絲。

此外，從GD昨晚上傳的IG限時動態中可見，演唱會結束後，舞台佈滿五彩繽紛的彩紙，場面壯觀熱烈，象徵著粉絲與藝人間滿滿的情感連動。GD在貼文中寫下：「8TH CITY OF 2025 × DRAGON’S WORLD TOUR ‘ÜBERMENSCH’ IN TAIPEI（2025年巡演第8個城市在台北）。」並配上一顆藍色愛心，表達他對台北的愛與感謝。

▲GD強調台北是巡演第8個城市。（圖／翻攝自IG／xxxibgdrgn）

事實上，「8」對於GD而言是幸運數字，原因出生年月日1988年8月18日都有8；工作人員紀錄他生活點滴的IG帳號也是「8lo8lo8lowme」、每次發文堅持只發8張照片，；新專輯時隔「88個月」回歸；個人品牌「PEACEMINUSONE」雛菊標誌缺口指向「8點鐘」方向；為推廣青少年戒酒治療捐款韓幣8.8億，如今他時隔8年來台演出，並強調這是巡演第8個城市，讓FAM（GD粉絲暱稱）和VIP（BIGBANG粉絲暱稱）一看就懂其中寓意。

▲GD昨晚現身餐廳慶功，現場圍著大批粉絲。（圖／記者吳睿慈攝）

▲GD在台灣開唱，爸爸被拍到現身包廂。（圖／(C) GALAXY CORPORATION、讀者提供）

▲GD台北小巨蛋空中飆唱。（圖／(C) GALAXY CORPORATION提供）

▲GD在台灣演唱會展示新服裝。（圖／(C) GALAXY CORPORATION提供）