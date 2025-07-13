《鹿鼎記》港星罹帕金森氏症10年！　淡出演藝圈坐輪椅：真的很想死

記者田暐瑋／綜合報導

香港資深演員羅浩楷在多部電視劇、電影中扮演配角，曾在陳小春主演的《鹿鼎記》中扮演「索額圖」，喜感演出令人印象深刻，也是港劇迷的熟面孔。日前接受港媒專訪，首度公開透露自己罹患帕金森氏症已逾10年，目前健康狀況持續惡化，需仰賴輪椅代步。

現年75歲的羅浩楷曾是香港TVB電視台的金牌綠葉，據港媒《香港01》報導，近年來因病情所困幾乎完全淡出演藝圈，日常生活也需要妻子與看護的協助，坦言：「現在的我已經不好看了，所以也不想拍照。」甚至一度情緒激動地表示：「我真的很想死。」令人不勝唏噓。

▲羅浩楷是港劇迷熟悉的綠葉演員，最令人印象深刻的是陳小春版的《鹿鼎記》。（圖／翻攝自新浪娛樂）



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事實上，羅浩楷的健康問題可追溯至2004年，當年在拍攝《皆大歡喜》時，曾因心絞痛送醫，其後確診罹患大動脈閉塞，2016年又因椎間盤突出導致駝背，更波及頸椎需長期配戴頸箍進行治療，光是一年的醫療支出就高達近百萬港幣（約新台幣370萬元），龐大的醫療費用為其帶來沉重的經濟負擔，面對持續惡化的病情，羅浩楷表示已經看淡生死，感激家人一路相伴左右，成為他最重要的精神支柱。